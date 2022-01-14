Китай зафиксировал рекордный профицит внешнеторгового баланса в 2021 году

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Профицит внешнеторгового баланса в Китае в 2021 году стал максимальным - $676,43 млрд, побив предыдущий рекорд в $593,9 млрд в 2015 году, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР (ГТУ).

Объем китайского экспорта в прошлом году увеличился на 29,9% по сравнению с предыдущим годом, до $3,36 трлн, также побив рекорд в $2,6 трлн, полученный в 2020 году.

Импорт в 2021 году увеличился на 30,1% и составил $2,7 трлн. Такое увеличение было обеспечено во много скачком цен на сырье.

Между тем в декабре объем китайского экспорта увеличился на 20,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до $340,5 млрд. Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем ожидали увеличения экспорта на 19,5%. Консенсус-прогноз, предоставленный экспертами Trading Economics, предполагал повышение на 20%.

Рост экспорта продолжается уже 15 месяцев подряд. Однако темпы повышения в прошлом месяце оказались минимальными с июля, что произошло на фоне ослабления глобального спроса. В ноябре экспорт увеличился на 22% по сравнению с прошлым годом.

Экспорт в страны АСЕАН вырос на 12%, Европейского союза - на 25,65% и в США - на 21,1%.

Объем импорта в декабре вырос на 19,5%, минимальными темпами с июня на фоне падения внутреннего спроса из-за вспышек COVID-19 в стране.

Аналитики в среднем прогнозировали увеличение импорта в прошлом месяце на 24,2%, свидетельствуют данные Trading Economics и The Wall Street Journal. В ноябре показатель увеличился на 31,7%.

Профицит торгового баланса КНР в декабре составил $94,46 млрд против $71,72 млрд в ноябре. Консенсус-прогноз экспертов для этого показателя составлял $74,5 млрд.