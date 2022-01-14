Минэкономразвития выступило за системные меры компенсации инфляции потребителям

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Текущие факторы повышенной мировой инфляции указывают на ее долгосрочность, в этих условиях нужно от временных мер по сдерживанию цен переходить к системным мерам компенсации потребителям, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, выступая на Гайдаровском форуме на сессии "Россия и мир: макроэкономические приоритеты".

"Действительно, инфляция, во-первых, глобальна, а во-вторых, она как минимум среднесрочна. Почему можно так говорить, потому что у нее очень сложный характер на сегодняшний момент: с одной стороны, это инфляция спроса - длительный период мягкой денежно-кредитной политики в мире, большие бюджетные дефициты. Явно этот навес, он еще не полностью перешел в инфляцию. Вернее так - экономика еще явно не отреагировала на всю эту выпущенную денежную массу, большая часть которых на глобальных финансовых рынках. Это то, что будет давить дальше", - отметил министр.

"С другой стороны, это еще и инфляция предложения. Этот разрыв цепочек мы видим, удорожание логистики, существенное замедление сроков, как раз регионализация, протекционизм", - добавил он.

"Ну и наконец, третий фактор - есть еще и структурный аспект инфляции. Вот этот сформированный энергопереход и то, что мы видим в Европе в виде роста цен на газ - это последствия форсированного отказа от угля, соответственно прайскэп (ценовой порог - ИФ), увеличились цены на газ, потом удобрения, то есть целая цепочка пошла, которая тоже будет поддерживать, в том числе и инфляцию, дополнительные риски инфляции на продовольственных мировых рынках", - сказал Решетников.

"То есть то, с чем мы столкнулись - это не разовый импульс. Этот импульс, он будет и в этом году, и, скорее всего, в следующем году. И в этой связи очень актуален наш ответ. И учитывая такую сложную природу инфляции, немонетарный характер, внешний характер, конечно, наш ответ должен быть сложным и комплексным. Одними мерами денежно-кредитной политики мы этот импульс не погасим, или ценой гашения этого импульса может быть экономический рост", - предупредил министр о рисках борьбы с инфляцией только мерами ДКП.

По его словам, правительство тоже предпринимает "достаточно большой спектр действий, связанных с квотированием, с экспортными пошлинами, с импортными пошлинами, с демпферами, субсидиями и так далее, чтобы вот это давление, особенно на продовольственных рынках, максимально снизить".

"Мы понимаем, что эти меры в целом работают. По разным оценкам, 0,6-0,7 процентого пункта инфляции мы сдемпфировали благодаря всем этим мерам. То есть сейчас, если бы всех этих мер не было принято, инфляция была бы за 9% (на 10 января годовая инфляция в РФ равнялась 8,6% - ИФ)", - оценил Решетников влияние правительственных мер на инфляцию.

"Но, безусловно, ни Центральный банк, ни мы в моменте сдемпфировать вот это влияние не можем. Более того, надо понимать, что долгосрочный ответ на любую инфляцию - это все равно рост предложения. Поэтому самое главное - сохранить главный мотив предпринимателей, их веру в то, что их усилия возвратятся в виде прибыли, разумной прибыли, честной прибыли на вложенные усилия", - подчеркнул глава Минэкономразвития.

"Может быть нам в этой связи, понимая, что инфляция носит долгосрочный, долговременный характер, надо постепенно подумать и где-то может быть уходить от этих ограничений, которые, как правило, все-таки носят временной характер, к системным мерам, связанным, например, с компенсацией потребителям удорожания тех или иных товаров, то есть, не вмешиваясь в сами рынки, соответственно помогая адресно тем или иным потребителям. Причем по широкому спектру: это не только там в вопросах продовольствия, это могут быть и вопросы тех же удобрений, например, или каких-то еще моментов. И в принципе мы такие тоже элементы уже имплементируем в нашу политику и, наверное, это будет фокус обсуждения в этом году. И говоря более широко, конечно, нам надо работать с ограничениями предложения", - предложил Решетников план по снижению негативных последствий от инфляции.

Риск вторичных эффектов

Позицию Минэкономразвития прокомментировал глава Минфина Антон Силуанов: его это предложение обеспокоило.

"Спорно, мне кажется, хочу, может быть, немножко поспорить с Максимом Геннадьевичем про компенсацию удорожания, инфляции. Здесь нельзя увлекаться: вторичный эффект, который повлияет на продолжение инфляции. Нам где-то нужно перетерпеть, понимаете, определенный момент", - сказал Силуанов.

Речь не о социально незащищенных категориях населения, подчеркнул министр: им нужно "обязательно помогать". "Но вопрос строек, вопрос компенсации удорожания там, где оно возникло... Если мы из бюджета будем в полном объеме, полным рублем компенсировать, инфляция будет продолжаться. Нужно очень аккуратно делать", - призвал глава Минфина. Если же покрывать весь рост издержек из бюджета, справиться с инфляцией не удастся никогда, предупредил он.