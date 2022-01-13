Мишустин заявил, что расходы на декарбонизацию до 2050 г. могут составить 1-2% ВВП в год

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Ежегодные расходы России по снижению углеродного следа, по предварительной оценке, могут составить от 1 до 2% ВВП на горизонте до 2050 года, заявил глава правительства Михаил Мишустин, выступая с приветственным словом на XIII Гайдаровском форуме - Международной научно-практической конференции "Россия и мир: приоритеты".

"На стыке сфер технологического развития и экономики - еще одна важная задача - адаптация к глобальному энергопереходу. Осенью Россия приняла стратегию низкоуглеродного развития. Ее реализация должна обеспечить нам достижение углеродной нейтральности к 2060 году или даже, возможно, раньше - как за счет мер по контролю и снижению выбросов парниковых газов, так и управления природными экосистемами", - напомнил он.

"Ежегодно расходы на комплексные меры по снижению углеродного следа, по предварительной оценке, могут составить от 1 до 2% ВВП в горизонте до 2050 года. Мы планируем двигаться по нескольким направлениям - от полного восстановления лесных массивов после их вырубки до развития альтернативных источников энергии и формирования на их основе новой инфраструктуры промышленности и транспорта", - сказал Мишустин.

Помимо этого, в рамках экологической повестки была разработана специальная программа поддержки предприятий. Она предполагает субсидирование процентной ставки или купонного дохода. Первый отбор прошёл ещё летом прошлого года. В течение ближайших трёх лет предусмотрено ежегодное финансирование на сумму порядка 4 млрд рублей.

Государственная поддержка проектов по созданию мощностей на основе низкоуглеродных источников будет осуществляться и по другим направлениям, включая средства Фонда развития промышленности и специальные инвестиционные контракты, добавил премьер-министр.