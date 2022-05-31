Подрядчик строительства М12 запустил акцию "приведи друга" ради найма рабочих

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Из-за кадрового дефицита крупнейший подрядчик строительства скоростной платной автотрассы М12 Москва - Казань, ООО "Трансстроймеханизация" (ТСМ, входит в АО "Дороги и мосты), решил запустить акцию "приведи друга" для набора рабочих.

Об этом 31 мая сообщил гендиректор компании Владимир Монастырев.

По его словам, два пандемийных года обострили кадровый дефицит, который стал особенно ощутим при разворачивании инфраструктурных строек.

"Мы вынужденно запустили акцию "приведи друга". Платим (действующему сотруднику - ИФ) сразу за дополнительно приведенного сотрудника и еще доплачиваем небольшую сумму, если новый сотрудник задержался в компании на срок более двух месяцев. Такую акцию мы запустили месяц назад и, как ни странно, она начинает работать", - рассказал Монастырев.

По его словам, в первую очередь, на стройках ТСМ не хватает машинистов дорожно-строительной техники, особенно асфальтоукладочной.

"Мы вынуждены продлевать строительные вахты на период больше 20 дней. Данным мероприятием мы пользовались последние два года, когда ограничивали существующий кадровый состав, чтобы не допускать дополнительных рисков заражения коронавирусом. Мы данное мероприятие и сейчас активно используем согласно трудовому кодексу, платим за переработку. Соответственно, таким образом увеличиваем численность механизаторов на строительных объектах", - добавил руководитель ТСМ.

Он также отметил, что "многие подрядчики в условиях дефицита пытаются ростом заработных плат переманивать квалифицированных специалистов с соседних этапов, с других строек, из других регионов".

"Мы не являемся локомотивами такого роста зарплат. На данный момент это скорее негативно и приводит просто к увеличению зарплатной нагрузки на структуру себестоимости", - сказал Монастырев.

На сайте ТСМ говорится, что в компании работает больше 7,7 тысячи человек.

Компания с конца 2020 года строит нулевой и восьмой этапы М12 общей протяженностью 130 км, совокупная стоимость которых в ценах двухлетней давности составляла 185 млрд рублей.