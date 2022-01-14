Tesla начала принимать платежи в Dogecoin для оплаты некоторых товаров

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Курс Dogecoin подскочил более чем на 10% в пятницу на сообщении главы Tesla Inc Илона Маска о том, что компания начала принимать оплату ряда своих товаров в криптовалюте.

Маск написал в твиттере, что мерч Tesla теперь можно купить за Dogecoin. На сайте компании появилась стоимость ряда товаров в криптовалюте.

Цена Dogecoin подскочила в конце прошлого года, когда Маск впервые написал, что за эту криптовалюту можно будет покупать мерч компании. На тот момент Маск заявил журналу Time, который признал его "Человеком года - 2021", что, хотя Dogecoin была создана как "глупая шутка", эта криптовалюта "лучше приспособлена для транзакций", чем биткойн.

Dogecoin, по его словам, "стимулирует людей расходовать деньги, а не копить их".

Tesla в прошлом году приобрела биткойны на сумму $1,5 млрд. Маск в тот момент сказал, что компания начнет принимать платежи в этой криптовалюте. Позднее компания отказалась от этой идеи из-за опасений Маска по поводу высокого уровня использования ископаемых видов топлива при майнинге биткойнов.