Логистический сбой налоговых претензий. Кейс

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Крупному российскому FMCG-дистрибьютору, группе "Градиент", удалось в первой инстанции отбить налоговые претензии на сумму около 2,6 млрд рублей. Они возникли из-за того, что ФНС сочла "нереальными хозяйственными операциями" услуги, которые одной из структур группы оказывали логистические компании.

Эксперты считают это дело очень важным в силу двух причин. Во-первых, широчайшему информационному инструментарию налоговых инспекторов был противопоставлен активный сбор контрдоказательств, в результате суд отнесся критически к аргументации ФНС - и даже, по сути, упрекнул сотрудников службы, что они не тем занимаются. Во-вторых, судебная практика по делам, где служба усматривает недобросовестность в сделках, сейчас складывается не в пользу налогоплательщиков, поэтому истоки любой победы - на вес золота.

Единый хозяйствующий субъект?

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №5 по Московской области доначислила ООО "Градиент Дистрибьюция", одной из структур группы "Градиент", крупного российского дистрибьютора потребительских товаров повседневного спроса (FMCG), в общей сложности 3,19 млрд руб. Большая часть претензий (на 2,5 млрд руб.) была связана с затратами на логистические услуги, которые в 2013-2016 годах "Градиент Дистрибьюции" оказывали ООО "Профессиональная логистическая компания" (ПЛК) и ООО "ЛогистикТрейд".

ФНС, согласно материалам дела, сочла эти сделки "нереальными хозяйственными операциями" - с учетом взаимозависимости, по ее мнению, их участников. "Общество и указанные контрагенты фактически осуществляли деятельность как единый хозяйствующий субъект", - приводится позиция службы в материалах дела. На этом основании налоговые инспекторы сделали вывод о том, что фактически логистические операции были произведены собственными силами и средствами "Градиент Дистрибьюции".

Заключение о "едином хозяйствующем субъекте" чиновники построили на следующих фактах и суждениях: в 2015 году ПЛК была присоединена к "Градиент Дистрибьюции", а до этого являлась "экономически зависимой" по отношению к группе компаний "Градиент", так как последние выступали основным заказчиком; у ряда структурных подразделений ПЛК, "ЛогистикТрейда" и "Градиент Дистрибьюции" совпадало месторасположение, наблюдалась "миграция персонала". Инспекторы также указывали на то, что текущая деятельность ПЛК и "ЛогистикТрейда" направлялась менеджерами заказчика, в том числе, например, по их поручению "ЛогистикТрейд" заключил договор на оказание логистических услуг с ООО "Гарант" (фирма-"однодневка", по мнению ФНС), которому перечислялись в основном денежные средства, поступившие от "Градиент Дистрибьюции".

Доказательством взаимозависимости налоговики сочли также показания генерального директора и владельца "ЛогистикТрейда" Игоря Дудко о том, что перед покупкой им компании (в 2014 году, согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс") была предварительная договоренность об оказании этой компанией логистических услуг для "Градиента". Еще один довод заключался в том, что для проведения платежей за логистические операции, в том числе в адрес контрагентов последующих звеньев, использовались счета в Межрегиональном почтовом банке (ныне добровольно ликвидирован), совладельцами которого были Вадим Аминов и Андрей Украинец. ФНС указывала, что одновременно они являлись участниками компаний из группы "Градиент". Аминову, согласно "СПАРК-Интерфакс", сейчас принадлежит 25% в ООО "Управляющая компания "Градиент". Украинцу в затронутый налоговой проверкой период принадлежало 99% в ООО "Градиент-менеджмент".

"По мнению инспекции, для настоящего спора является существенным использование организациями "общего" банка", - говорится в материалах дела.

С учетом всех этих обстоятельств налоговики сформулировали вывод, что ПЛК и "ЛогистикТрейд" фактически не оказывали услуги, а "Гарант" и другие контрагенты последующих звеньев не могли этого сделать в силу отсутствия необходимых ресурсов. При этом последние, по подсчетам налогового органа, недоплатили в бюджет 21,9 млн руб. НДС.

В этой ситуации у "Градиент Дистрибьюции", по логике ФНС, был один выход: сдаться на милость, указать "действительного" исполнителя логистических услуг и раскрыть параметры сделки с ним. В этом случае, согласно письму службы от 10 марта 2021 года БВ-4-7/3060@ о практике применения статьи 54.1 Налогового кодекса (НК) РФ налогоплательщик может рассчитывать на установление налоговых обязательств в соответствии с "реально" понесенными расходами (налоговая реконструкция).

"Градиент Дистрибьюция" между тем твердо настаивала, что логистические услуги в реальности оказывали ПЛК, ее субподрядчики, включая "ЛогистикТрейд", а также последний напрямую. Поэтому налоговая инспекция заняла следующую позицию: "Налогоплательщик не вправе применять налоговые вычеты и учитывать расходы, понесенные по спорным операциям, поскольку обязательство не исполнено надлежащим лицом, и при этом налогоплательщиком не раскрыты сведения и не представлены подтверждающие их документы о действительном поставщике (подрядчике, исполнителе) и параметрах совершенных с ним операций" (цитата по материалам дела).

"Градиент Дистрибьюции" было вменено несоблюдение положений подпункта 1 пункта 2 статьи 54.1 НК РФ, согласно которому налогоплательщик не вправе уменьшить налоговые обязательства, если основной целью совершения сделки является экономия на них (необоснованная налоговая выгода). На этом основании налоги, пени и штрафы были начислены в максимальном объеме - так, как будто компания вообще не несла затрат по спорным логистическим операциям.

Гусь на плаву

После доначисления налогов инспекция приняла ряд обеспечительных мер, в том числе в виде приостановления операций по счетам ООО "Градиент Дистрибьюция" в банках на сумму 2,46 млрд руб. В результате по состоянию на 1 июля 2021 года на счетах компании-налогоплательщика оказались заблокированными 966,2 млн руб., свидетельствуют материалы дела.

Юридическая фирма Tax Compliance, которую для сопровождения спора в суде привлекла "Градиент Дистрибьюция", успешно обосновала необходимость введения обеспечительных мер в виде приостановления решения инспекции. "Это предотвратило списание денежных средств со счетов компании, позволило клиенту оставаться на плаву до разрешения спора по существу", - сообщил "Интерфаксу" управляющий партнер компании Tax Compliance Михаил Бегунов.

"Поражает та настойчивость, с которой налоговый орган пытался взыскать спорную сумму во внесудебном порядке. Учитывая размер спорной недоимки, такое взыскание могло нанести существенный ущерб налогоплательщику, возможно - несовместимый с продолжением ведения бизнеса", - отмечает ведущий юрист юридической компании "Пепеляев Групп" Константин Сасов. По его словам, налоговый орган был нацелен на ликвидацию налогоплательщика, а не на поиск реальных потерь бюджета. "Он не ощипывал гуся, а пытался его зарезать. Хорошо, что арбитражный суд своевременно предотвратил убытки налогоплательщика", - считает Сасов.

В рамках судебного разбирательства юристы "Градиент Дистрибьюции" предоставили документы, подтверждающие движение товаров от ее поставщиков до конечного покупателя при участии логистических компаний (доказана реальность операций), а также, с помощью экспертизы, была подтверждена рыночная стоимость услуг, сообщил Бегунов из Tax Compliance. Кроме того, была обоснована реальность деятельности логистических компаний. В частности, была представлена информация о наличии необходимых для оказания услуг ресурсов (штат сотрудников, складские и офисные помещения, транспортные средства, другие заказчики и т.д.). Например, штатная численность ПЛК в начале 2014 года составляла 793 единицы, позднее превышала 900 человек, а численность сотрудников "ЛогистикТрейда" в 2015-2016 годах превышала 400 человек. Особое внимание было уделено доказыванию деловой цели, включая получение ООО "Градиент Дистрибьюция" значительных (задекларированных) доходов, исчисление НДС в значительных суммах и др.

Для того, чтобы обосновать и самостоятельность руководства логистических компаний, была предоставлена информация о распределении дивидендов. Например, согласно материалам дела, владелец "ЛогистикТрейда" получил по решению от 1 марта 2019 года 5,9 млн руб.

Обосновывалось также то, что у "Градиент Дистрибьюции" не было собственных ресурсов для ведения логистической деятельности и отсутствие доказательств, подтверждающих наличие связи налогоплательщика с вменяемым налоговым органом ущербом бюджету.

"Серьезное негативное влияние на бизнес в России"

Арбитражный суд Московской области признал справедливость аргументов юристов "Градиент Дистрибьюции" по эпизоду с ПЛК и "ЛогистикТрейдом". Прежде всего он отверг главный элемент логики ФНС, который базировался на квалификации этих компаний как "единого хозяйствующего субъекта". "Основная масса доводов налогового органа касается доказывания взаимозависимости общества ("Градиент Дистрибьюция" - ИФ), ООО "ПЛК", ООО "ЛогистикТрейд", контрагентов ООО "ЛогистикТрейд" и других организаций. Вместе с тем данные аргументы не имеют правового значения для разрешения настоящего спора", - говорится в решении суда. Он констатировал, что инспекторы не выявили обстоятельства, которые могли бы свидетельствовать о наличии "особых отношений" между упомянутыми компаниями.

Налоговики обосновывали их взаимосвязанность в частности тем, что некоторые сотрудники переходили из одной компании в другую, были также совместители. Таковых в 2015 году в ПЛК инспекторы насчитали пять (менее процента - ИФ) в "ЛогистикТрейде" - 43 (менее 10%). Суд эти цифры не впечатлили. "Перемещение сотрудников и отдельные случаи совместительства не могут свидетельствовать о взаимозависимости сторон, - напомнил суд и добавил: - Приведенные налоговым органом данные не могут свидетельствовать о трудовой миграции сотрудников, имеющей значения для утверждения о наличии признаков взаимозависимости". Кроме того, суд обратил внимание на противоречивость данных ФНС: если сначала говорилось о 43 совместителях в "ЛогистикТрейде", то потом - только о девятнадцати.

Что касается совпадения адресов обособленных подразделений, то оно, по мнению суда, не является признаком взаимозависимости, так как не свидетельствует о возможности влияния на условия заключенных сделок. "Открытие нескольких обособленных подразделений по одному адресу было осуществлено исключительно с целью создания эффективных условий взаимодействия и обеспечения возможности следить за качеством оказываемых услуг", - согласился суд с позицией "Градиент Дистрибьюции".

По поводу же наличия предварительных договоренностей по условиям сотрудничества, о которых говорится в показаниях гендиректора "ЛогистикТрейда" Дудко, суд заметил, что они "не могут свидетельствовать о взаимозависимости, так как являются нормальной деловой практикой ведения предпринимательской деятельности". Использование одного банка, говорится также в судебном решении, "само по себе не свидетельствует ни о наличии взаимозависимости, ни о наличии злоупотреблений".

Но даже если взаимозависимость и была, она не может сама по себе свидетельствовать о наличии злоупотреблений, напомнил суд. Чтобы доказать совершение налогового правонарушения, она должна "подкрепляться аргументами о многократном отклонении цен от рыночного уровня, обстоятельствами, свидетельствующими о нереальности хозяйственных операций", и другими подобными доводами. В противном случае, если аргументы о взаимозависимости будут восприниматься как самодостаточные, это "фактически поставит под сомнение существование любых внутригрупповых услуг и окажет серьезное негативное влияние на бизнес в России", говорится в судебном решении.

Вообще, по мнению суда, ФНС должна искать реальные признаки правонарушения, четко понимая "целесообразность проведения каждого мероприятия налогового контроля", а не формально охватывать "полный перечень имеющихся механизмов для сбора информации".

И одно не доказано, и другое, и третье...

Без суждения о "едином хозяйствующем субъекте" вся остальная аргументация ФНС фактически развалилась. "В настоящем деле отсутствуют основания для неприменения параметров сделок с ООО "ПЛК" и ООО "ЛогистикТрейд", так как данные организации являются реальными (фактическими) исполнителями, имеющими все необходимые ресурсы и штат для оказания услуг. Налоговый орган, оспаривая данное обстоятельство, не приводит никаких доказательств, свидетельствующих о том, что логистическую функцию для общества ("Градиент Дистрибьюция" - ИФ) мог выполнять кто-то другой. При этом общество не могло самостоятельно осуществлять логистическую функцию, так как не обладало достаточными ресурсами, что подтверждается штатным расписанием и проведенной досудебной экспертизой", - говорится в решении суда.

Ценовых злоупотреблений суд тоже не обнаружил. "Цена услуг ООО "ПЛК" и ООО "ЛогистикТрейд", объем понесенных расходов (с учетом объема товарооборота) соответствуют рыночному уровню", - говорится в решении. Этот вывод основан на заключении досудебной экспертизы. "Обратное налоговым органом не доказано", - констатировал суд.

Не увидел он в аргументации ФНС и свидетельств по поводу связи между ущербом бюджету, о котором заявляли инспекторы, и действиями "Градиент Дистрибьюции". Между тем на уровне судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда РФ определено, что налоговые органы должны доказать, что казна понесла потери и налогоплательщик участвовал в незаконной налоговой схеме.

"Должны быть установлены признаки вывода денежных средств поставщиком по фиктивным документам в пользу третьих лиц, в том числе признаки обналичивания, перевода денежных средств в низконалоговые иностранные юрисдикции и иные подобные обстоятельства, порочащие достоверность налоговой отчетности поставщика и полноту уплаты налога, - напомнил суд и констатировал: - Данные обстоятельства не были установлены в рамках налоговой проверки".

Суд обратил внимание, что сумма разрыва (разница между налоговыми вычетами по НДС, которые заявляет налогоплательщик, и платежами налога, совершенными его контрагентами), о которой говорят налоговики, составляет 21,9 млн руб. и несопоставима с доначислениями. "Таким образом, нет никаких оснований для того, чтобы общество ("Градиент Дистрибьюция" - ИФ) несло ответственность за ООО "ЛогистикТрейд" по вменяемым инспекцией суммам", - говорится в решении суда. Он также отметил, что уплата "Градиент Дистрибьюцией" значительных сумм налогов (3,77 млрд руб. за 2014-2020 годы), дополнительно свидетельствует о добросовестности компании.

"Таким образом, при недоказанности ущерба бюджету и сопричастности общества, налоговый орган необоснованно отказал в учете налоговых вычетов и расходов по налогу на прибыль организаций по логистическим услугам, приобретенным обществом", - сформулировал суд итоговый вывод по эпизоду с ПЛК и "ЛогистикТрейдом". По его оценке, доводы ФНС "сводятся к применению формального подхода" и к "несогласию с моделью ведения заявителем бизнеса". В результате доначисления на сумму около 2,6 млрд рублей были признаны незаконными.

Решение о доначислении 586,6 млн руб. по второму эпизоду дела "Градиент Дистрибьюции" оставлено в силе на основании пункта 1 статьи 54.1 НК РФ (не допускается уменьшение налоговой обязанности в результате искажения сведений о фактах хозяйственной жизни и пр.). Суд посчитал, что нет разумной деловой цели у проведенных в один день сделок по реверсному приобретению товаров у региональных представителей перед их реорганизацией или ликвидацией при использовании ООО "Бьютистайл" с номинальным руководителем во главе. Этот вывод сделан с учетом того, что, как установили инспекторы, уплата налогов с данных сделок до разрыва не осуществлялась.

"В настоящий момент руководство клиента оценивает целесообразность дальнейшего обжалования решения в части отказа в удовлетворении заявленных требований", - сообщил "Интерфаксу" Бегунов из Tax Compliance.

Контрдоказательства, контрдоказательства и еще раз контрдоказательства

Опрошенные "Интерфаксом" эксперты говорят, что дело "Градиент Дистрибьюции" может быть очень важным для практики применения статьи 54.1 НК РФ в целом и для крупных налогоплательщиков, которые широко пользуются услугами сторонних транспортных и логистических компаний, например - FMCG.

"Проблема, которая поднята в данном деле, очень актуальна и болезненна для бизнеса. Несмотря на письмо ФНС РФ о практике применения статьи 54.1 НК РФ (упоминалось выше - ИФ), вопросов и претензий на практике не уменьшилось. Мы часто встречаемся с актами и результатами предпроверочных контрольных мероприятий, по результатам которых предъявляются претензии, аналогичные данному делу, в особенности в сфере логистики, экспедиции и перевозок", - говорит партнер юридической практики и руководитель группы по урегулированию споров с государственными органами PwC в России Раиса Алексахина.

ФНС использовала в этом деле широчайший инструментарий сбора информации - от собственных информационных систем до данных коммуникационного обмена с банками, допросы большого числа сотрудников и пр. Суд критически отнесся к сформированной доказательной базе, но в значительной степени потому, что у юристов компании-налогоплательщика на каждый довод налоговиков был контраргумент, подкрепленный фактической информацией.

"На что обращает внимание суд, удовлетворяя требования налогоплательщика, и что следует взять на заметку бизнесу - это детальная проработка материала налоговой проверки, активная позиция по сбору доказательств, которые не только помогут оспорить доводы налогового органа, но и усилить позицию с точки зрения обоснования специфики собственной деятельности и, как следствие, демонстрации отсутствия каких-либо нарушений налогового законодательства. Надо не упускать ни одной возможности в заблаговременном и проактивном сборе доказательств, свидетельствующих о недопущении налогоплательщиками нарушений статьи 54.1 НК РФ", - уверена Алексахина. Она обращает внимание, что одним из значимых аргументов, услышанных судом, являлись данные об объеме бизнес-процессов налогоплательщика, их сложности, многостадийности, что не позволило бы организовать их своими собственными силами.

Кроме того, добавляет Алексахина, в аргументации компании-налогоплательщика широко использовались ссылки на подходы, выработанные ВС РФ, причем как положительные, так и отрицательные. "Это тоже важно использовать бизнесу при выстраивании своей позиции с целью демонстрации основных трех моментов: реальность приобретенных услуг, суть экономической деятельности налогоплательщика, через которую понимается и доказывается необходимость покупки услуг у поставщиков в обозначенном объеме, и проявление коммерческой осмотрительности", - советует она.

Бизнесу следует внимательно следить за дальнейшей судьбой дела "Градиент Дистрибьюции" с учетом того, что суд первой инстанции частично удовлетворил заявление компании, а это бывает нечасто, отмечают эксперты.

Судебная практика по делам, где налоговые органы усматривают недобросовестность в цепи контрагентов, сейчас складывается не в пользу налогоплательщиков, констатирует советник международной юрфирмы Bryan Cave Leighton Paisner (Russia) LLP Александр Ерасов. "Дела, в которых на кону стоят значимые суммы, и суды встали на сторону налогоплательщика, к сожалению, являются скорее исключением. В спорах по недобросовестным контрагентам основное значение играет первая инстанция, потому что такие дела являются скорее фактологическими, чем правовыми, и именно первая инстанция изначально устанавливает факты и оценивает их. Выигрыш в первой инстанции - это существенный вклад в общую победу, но, естественно, ничего не гарантирует. В Московском округе в последние годы практика по подобным делам складывается не в пользу налогоплательщиков, и в целом прослеживается явный фискальный уклон при рассмотрении налоговых споров", - говорит он.

Судьба ущерба

Суд не согласился и с тем, что упоминавшаяся выше компания "Гарант", а также все без исключения другие контрагенты "ЛогистикТрейда" в первом и последующих звеньях являются "однодневками." "Доводы налогового органа о нереальности деятельности контрагентов ООО "ЛогистикТрейд" опровергаются показаниями ряда руководителей. Генеральный директор ООО "Гарант" Болотин А.В. подтвердил фактическое руководство деятельностью ООО "Гарант" и подписание документов от лица ООО "Гарант"", - говорится в решении суда.

Какие именно компании в рассматриваемой истории несут ответственность за недоплату в бюджет 21,9 млн руб., в опубликованных материалах дела не говорится. Не исключено, что эта информация не представлялась вообще. По крайней мере суд счел нужным заметить, что "арбитражный суд не обязан проводить налоговую проверку за налоговый орган и осуществлять поиск причинителя вреда, рассчитывать размер ущерба бюджету за налоговый орган, в том числе с учетом того, что соответствующие доказательства не предоставлены налоговым органом".

Но в любом случае ответственность за это ущерб не должна нести "Градиент Дистрибьюция", указал суд. "В судебной практике выработан подход, согласно которому налогоплательщик не должен нести ответственность за действия третьих лиц. В отдельных случаях, при непроявлении должной осмотрительности, претензии могут быть предъявлены, но только в отношении поставщиков 1-го звена. В рамках настоящего дела налоговый орган вменяет обществу предполагаемые нарушения <...> контрагентов 3-го и последующих звеньев. Указанный подход не может быть признан обоснованным даже в том, случае, если налоговый орган докажет причинение ущерба бюджету поставщиками 3-го и последующих звеньев и определит его размер, так как проверка указанных контрагентов не могла быть осуществлена обществом ("Градиент Дистрибьюция" - ИФ)", - говорится в решении суда.

Группа "Градиент", согласно информации на ее сайте, основана в 1991 году. Руководителями являются Леонид Новосельский (президент) и Вячеслав Ракоч (генеральный директор). Им принадлежит по 25% в ООО "УК "Градиент", такие же доли у двух других партнеров - упоминавшегося выше Аминова и Сурена Закаряна.

УК "Градиент", согласно "СПАРК-Интерфакс", владеет ООО "НТС Градиент", "Градиент Дистрибьюцией" и ООО "Вектор дистрибьюшн". Выручка первого в 2020 году составила 16,02 млрд руб. при чистой прибыли 1,04 млрд руб., второго - 3,41 млрд руб. с чистым убытком 112,17 млн руб., третьего - 2,91 млрд руб. при чистом убытке 103,46 млн руб. Консолидированные показатели не раскрываются.

ПЛК была создана в 2003 году, зарегистрирована в Московской области. В 2014 году, перед присоединением к "Градиент Дистрибьюции", компания показала выручку в 2,91 млрд руб. и чистую прибыль 33,37 млн руб. Владелец компании Алексей Мелехин, согласно "СПАРК-Интерфакс", был гендиректором "Градиент Дистрибьюции" в момент создания этой компании в 2020 году и до 2004 года, имел самостоятельные бизнесы.

"ЛогистикТрейд" был зарегистрирован в Калмыкии в 2012 году. Дудко приобрел компанию в мае-июне 2014 года. У него тоже были другие бизнесы. В 2014 году выручка "ЛогистикТрейда" составила 1,06 млрд руб., рекордного уровня (2,48 млрд руб.) достигла в 2015-м, в 2018-м, перед ликвидацией, снизилась до 120,55 млн руб. Прибыль компания генерировала незначительную. В 2015 году (максимальный уровень) она, например, составила 4,05 млн руб.