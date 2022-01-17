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Tesla потребовала уволить допрашивавшего Маска адвоката

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Компания Tesla Inc. потребовала, чтобы из юридической фирмы Cooley LLP, представлявшей интересы Tesla в нескольких судебных разбирательствах, был уволен адвокат, который в 2018 году во время службы в SEC допрашивал Илона Маска. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

По их словам, в своем ультиматуме Tesla предупредила, что откажется от услуг Cooley в случае, если адвокат не будет уволен.

Речь идет о бывшем юристе SEC, которого Cooley наняла за его опыт в судебных разбирательствах в сфере финансового регулирования. Он не принимал участия в работе Cooley с Tesla, но в период службы в SEC он проводил допрос Илона Маска, которого тогда обвиняли в публикации ложных твитов о потенциальной сделке по выкупу всех акций компании Tesla.

По итогам расследования было заключено мировое соглашение, в соответствии с которым Маск ушел с поста председателя совета директоров Tesla и выплатил штраф в размере $20 млн. Он также обязался согласовывать с адвокатами компании свои заявления по некоторым вопросам, оказывающим влияние на котировки, такими как финансовые результаты, показатели продаж и сделки.

Cooley отказалась увольнять адвоката, который сотрудничает с компанией в качестве партнера, отметили также анонимные источники.

С начала декабря Tesla предприняла несколько мер по отказу от услуг Cooley и увеличению собственного штата адвокатов и юристов, в то время как другая основанная Маском компания Space Exploration Technologies Corp. (SpaceX) полностью прекратила пользоваться услугами Cooley в вопросах взаимодействия с регуляторами.

Cooley Tesla Илон Маск SEC

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