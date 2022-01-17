Экспорт "Газпрома" в Китай вышел на новый уровень по графику поставок

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Экспорт "Газпрома" в Китай по газопроводу "Сила Сибири" вышел на новый уровень согласно графику наращивания поставок, следует из оперативной сводки компании.

"Растет экспорт газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири". Объем поставок за первую половину января в полтора раза выше аналогичного показателя прошлого года", - пишет "Газпром".

Как сообщалось, в январе 2021 года концерн поставлял в Китай в среднем по 29 млн куб. м газа.

Поставки российского газа в Китай с Чаяндинского месторождения в Якутии по "Силе Сибири" начались в конце 2019 года, первые пять лет отводятся на наращивание объемов до 38 млрд куб. м в год.

В 2020 году по газопроводу прокачано 4,1 млрд куб. м газа, за 10 месяцев 2021 года – 8 млрд кубометров.

В декабре прошлого года оператор Чаяндинского НГКМ ООО "Газпром добыча Ноябрьск" сообщал, что по 2021 году на месторождении "доведенные уровни по добыче газа составляют до 35 миллионов кубометров газа в сутки. А уже с 1 января 2022 года требуемые уровни по добыче газа в Якутии поднимутся до 48-50 миллионов кубометров в сутки".