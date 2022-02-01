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Экспорт "Газпрома" в дальнее зарубежье упал почти наполовину в январе

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Максимальные за историю контрактные цены января (сильно дороже $1000 за тысячу кубометров) сократили экспорт газа "Газпрома" почти наполовину.

По сообщению компании, поставки в страны дальнего зарубежья составили 11,4 млрд куб. м. Это на 41,3% (8 млрд куб. м) меньше, чем за тот же период 2021 года. При этом в "Газпроме" подчеркнули: "Компания продолжает поставлять газ согласно заявкам потребителей в полном соответствии с контрактными обязательствами".

В отдельные страны экспорт вырос - в Болгарию (на 20,6%) и Боснию и Герцеговину (на 12,9%). Растут поставки в Китай по газопроводу "Сила Сибири" в рамках двустороннего долгосрочного контракта между "Газпромом" и китайской нефтегазовой компанией CNPC.

За январь 2022 года концерн, по предварительным данным, добыл 47,4 млрд куб. м газа. Это на 0,5 млрд куб. м (на 1%) больше, чем в прошлом году.

Поставки из газотранспортной системы на внутренний рынок компания увеличила на 3,2% (на 1,1 млрд куб. м).

Газпром

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