Рынок акций РФ просел ниже 3550 п. по индексу МосБиржи из-за геополитики

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в понедельник остается под давлением западных распродаж из-за геополитической напряженности вокруг России, индекс МосБиржи просел ниже 3550 пунктов во главе с бумагами финансовых и металлургических компаний; бумаги Сбербанка обновили минимум с ноября 2020 года.

К 16:35 по Москве индекс МосБиржи составил 3542,33 пункта (-1,5%), индекс РТС - 1454,69 пункта (-2,1%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 5,5%.

Доллар вырос до 76,72 рубля (+0,51 рубля).

Подешевели расписки TCS Group (-5,5%), акции "ММК" (-3,7%), "Норникеля" (-3,7%), Московской биржи (-3,4%), "МТС" (-2,8%), "НОВАТЭКа" (-2,6%), "Интер РАО" (-2,6%), "НЛМК" (-2,5%), "Северстали" (-2%), "Роснефти" (-1,9%), ПАО "Полюс" (-1,9%), "Газпрома" (-1,6%), "ЛУКОЙЛа" (-1,6%), Сбербанка (-1,5% и -2,1% "префы"), "АЛРОСА" (-1,4%), UC Rusal (-1,3%), Polymetal (-0,9%), "Аэрофлота" (-0,6%), "Газпром нефти" (-0,1%).

Подорожали расписки OZON (+1,7%), акции "Татнефти" (+1,4%), ВТБ (+1,3%), "Магнита" (+1,1%), "Сургутнефтегаза" (+0,5% и +0,1% "префы"), "РусГидро" (+0,5%), "Яндекса" (+0,4%), АФК "Система" (+0,1%).

Ситуация вокруг Украины и ухудшение отношений РФ-США

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил в воскресенье, что США в начале недели смогут сообщить о новых дипломатических усилиях в отношении урегулирования кризиса вокруг Украины. "В начале следующей недели у нас будет, что объявить в области дипломатии", - сказал он в интервью телеканалу CBS.

США и РФ вновь оказались в состоянии холодной войны, заявил в воскресенье телеканалу CNN главный республиканец в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса Майкл Маккол.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в воскресенье, что новые санкции США против Москвы, в том числе против руководства РФ, могут повлечь за собой полный разрыв отношений между двумя странами.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в понедельник, что Россия рассчитывает получить конкретные ответы от США и НАТО по гарантиям безопасности, а также полагает, что на днях состоятся контакты на этот счет.

Также Лавров заявил, что заявления США о том, что Россия готовит провокацию для создания предлога для вторжения на Украину, являются дезинформацией.

Оценки экспертов

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, в понедельник можно ожидать смешанных торгов в течение дня, поскольку волатильность из-за неработающих бирж в США будет невысокой. Ответ от США по линии НАТО Россия должна получить на неделе, и он точно будет отражаться на котировках.

Рынок акций проигнорировал вышедшую на прошлой неделе успешную отчетность Сбербанка. Снижение бумаг банка и всего рынка является следствием усиливающейся геополитической напряженности - результатом неудавшихся переговоров между Россией и НАТО, а также реакцией на заявление Лаврова о том, что терпению России пришел конец.

В понедельник рынок акций по итогам 3-дневного падения уже выглядит сильно перепроданным. Если не поступит новой порции геополитического негатива, то индекс МосБиржи при поддержке высоких цен на нефть может попытаться отскочить выше 3600 пунктов, полагает аналитик.

Как отмечает стратег Альфа-банка Джон Волш, рынок акций РФ в понедельник пытается взять передышку в падении за счет поддержки высокой нефти, сильных статданных по ВВП Китая и дальнейшего монетарного смягчения в Китае. С другой стороны, геополитический риск остается высоким после переговоров между Россией, США, НАТО и ОБСЕ. Промежуточные итоги всех этих встреч соответствуют ожиданиям - стороны обозначили свои позиции и прояснили возможные последствия в случае провала переговоров. Тот факт, что США перестали обвинять Россию в прошедшей на прошлой неделе кибератаке на Украину, вселяет некоторый оптимизм. Рынки США в понедельник закрыты по случаю праздника, в Брюсселе пройдет встреча министров финансов ЕС.

Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин также отмечает, что рублевые активы остаются под давлением геополитического фактора, который обуславливает высокую неопределенность и большие страновые риски. На этом фоне иностранные инвесторы выводят средства из российских акций и облигаций, не позволяя котировкам развить коррекцию. По этой причине другие драйверы по-прежнему имеют для рынка акций РФ второстепенное значение.

На краткосрочном горизонте более вероятной видится консолидация в диапазоне 3512-3665 пунктов по индексу МосБиржи и коридоре 1443-1514 пунктов по индексу РТС. Сейчас фондовые индикаторы направляются к нижним границам этих коридоров. Ухудшение геополитического фона приведет к пробою этих поддержек, и снижение может ускориться. Доллар может протестировать уровень 77 руб./$1, а пробой 9-месячной вершины 77,35 руб./$1 откроет дорогу к 78 руб./$1, считает Бабин.

Главный аналитик финансового супермаркета "Банки.ру" Богдан Зварич также полагает, что основным фактором поддержки для российских акций выступает ситуация на рынке энергоносителей, где Brent протестировала рубеж $86 за баррель и поднималась к максимумам прошлого года.

Тем не менее, после локального отскока выше 3600 пунктов индекс МосБиржи вернулся ниже этого рубежа под давлением западных продаж. Если на неделе наметится снижение геополитической напряженности, фокус инвесторов сместится в сторону фундаментальных факторов, что будет способствовать покупкам подешевевших бумаг и коррекционному росту рынка. Сигналом же к дальнейшему снижению будет служить закрепление индекса МосБиржи ниже 3600 пунктов. В этом случае целью негативной динамики рынка может стать район 3100-3200 пунктов, считает Зварич.

По оценке аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, основной тренд на рынке акций РФ остается "медвежьим", пока индексы МосБиржи и РТС остаются ниже сопротивлений 3740 и 1580 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков).

Индексы МосБиржи и РТС в первой половине сессии пытались расти, но довольно скоро вернулись к снижению на фоне сохранения санкционных рисков. Оба индикатора, однако, остаются чуть выше минимумов пятницы. В РФ ждут письменного ответа западной стороны на представленные предложения по безопасности. Серьезных оснований рассчитывать на смягчение позиций пока нет. Ориентир по индексу МосБиржи на понедельник - 3560-3700 пунктов, полагает аналитик.

Главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов отмечает, что из-за ажиотажных распродаж прошлой недели рынок акций откатился в район апреля прошлого года. От прошлогоднего роста осталось менее 10%. Пока все говорит о том, что масштабные распродажи не закончились.

По-прежнему остается непонятным, что стоит за столь жесткой риторикой России по отношению к США и НАТО и во что это может вылиться. Поэтому о каких-либо среднесрочных покупках говорить рано. Хотя рынок готов к техническому отскоку, не исключено, что перед этим возможно серьезное тестирование на прочность отметки 3500 пунктов по индексу МосБиржи, которая выступает первой целью падения индикатора.

Основную волну распродаж формируют нерезиденты, что видно по их любимым бумагам - акциям Сбербанка, которые тестируют на прочность поддержку 260 руб. Перспективы для бумаг Сбербанка на этот год не радужные: они будут находиться под постоянной угрозой политики и санкций, также не следует ждать продолжения бурного роста балансовых показателей банка вследствие замедления кредитования, полагает Антонов.

В понедельник в Азии динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 0,7%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,7%), растут Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE прибавляют 0,4-0,8%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,2%).

Биржи США в понедельник закрыты в связи с праздником (День Мартина Лютера Кинга).

Темпы роста экономики Китая в IV квартале 2021 года замедлились до 4% на фоне проблем рынка недвижимости, а также нового подъема заболеваемости COVID-19; однако показатель превысил консенсус-прогноз экспертов на уровне 3,6%, отмечает Trading Economics. В третьем квартале 2021 года китайский ВВП вырос на 4,9%.

В 2021 году в целом китайский ВВП увеличился на 8,1%, что превысило целевой показатель властей страны на уровне "выше 6%". В 2020 году, согласно пересмотренным данным, экономика страны выросла на 2,2%, а не на 2,3%, как сообщалось ранее.

Цены на нефть

Нефтяной рынок в понедельник корректируется вниз после ралли на сигналах о том, что глобальный спрос остается высоким, несмотря на распространение нового штамма COVID-19 "омикрон", также отмечаются перебои с поставками нефти из некоторых стран ОПЕК+ и растут геополитические риски.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 16:35 по Москве в понедельник составила $85,83 за баррель (-0,3% и +1,9% в пятницу), февральский фьючерс на WTI стоит $83,78 за баррель (-0,1% и +2,1% в пятницу).

За минувшую неделю Brent подорожала на 5,3%, WTI - на 6,2%. С начала 2022 года цены на нефть выросли более чем на 10%, что связано, преимущественно, с сокращением предложения со стороны отдельных государств ОПЕК+, например, Ливии.

Во "втором эшелоне" на Московской бирже упали после отсечки на бирже дивидендов бумаги "Распадской" (-8,9%, до 425,14 рубля; дивиденды за 9 месяцев - 28 рублей на акцию), также подешевели акции "Белона" (-7,2%), ПАО "Ренессанс страхование" (-6,8%), расписки Fix Price (-6%), акции "Мечела" (-4,9%), ПАО "GTL" (-4,8%), OR Group (-4,8%), ПАО "Куйбышевазот" (-4,7%).

Выросли акции ПАО "Русская аквакультура" (+10,5%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (+3,9%), ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (+3,8%), расписки Cian (+2,9%), HeadHunter (+2,3%), "Эталона" (+2,2%), бумаги ПАО "Белуга групп" (+2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 МСК составил 124,42 млрд рублей (из них 42,16 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 19,42 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 6,42 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").