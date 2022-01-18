ВТБ в конце 2021 года выдал БМ-банку суборды на 37 млрд рублей

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - ВТБ в декабре 2021 года выдал дочернему БМ-банку два новых субординированных кредита на 37 млрд рублей и пролонгировал старый на 26,3 млрд рублей, свидетельствует информация на сайте БМ-банка.

Ранее ВТБ говорил, что планирует выдать суборды дочернему банку в рамках плана финансового оздоровления (ПФО), но сумму кредитов не раскрывал.

Как следует из данных БМ-банка, в декабре он получил от ВТБ и структуры группы два суборда - на 13 млрд и 24 млрд рублей со сроком погашения в конце 2028 года и ставкой 11,52% годовых. Кроме того, ВТБ продлил дочернему банку выданный ранее суборд на 26,3 млрд рублей до 2028 года (прежняя дата погашения приходилась на декабрь 2025 года) и снизил по нему ставку до 11,52% с 14,99%.

"Интерфакс" направил запрос в ВТБ.

Сейчас основным направлением деятельности БМ-банка является работа с проблемными и непрофильными активами в рамках реализации ПФО.

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" в конце прошлого года подтвердило рейтинг кредитоспособности БМ-банка на уровне "ruA-" со "стабильным" прогнозом. В пресс-релизе агентство указывало, что БМ-банк завершил формирование резервов в соответствии с ПФО. Вместе с тем, по оценкам агентства, в среднесрочной перспективе на капитальную позицию банка может оказать влияние планируемая интеграция с компаниями в рамках группы ВТБ.

"При этом в настоящее время банком совместно с материнской структурой проводятся необходимые для поддержания капитала мероприятия. В 2020 году банк получил прибыль в размере 23,6 млрд рублей (с учетом СПОД), но агентство обращает внимание на то, что существенное влияние на данный финансовый результат оказали произведенные корректировки в соответствии с МСФО 9, разовые доходы от получения возмещений, а также признание отложенных налоговых активов, без учета которых деятельность банка была бы убыточной", - отмечали аналитики агентства.

За 9 месяцев 2021 года банк также показал прибыль (4,3 млрд рублей), но положительный финансовый результат по-прежнему формируется за счет производимых корректировок в соответствии с МСФО 9, говорилось в сообщении "Эксперт РА".

Совет директоров ЦБ в марте 2021 года одобрил в план финансового оздоровления БМ-банка изменения, предусматривающие последовательное присоединение к БМ-банку других "дочек" ВТБ - банка "Возрождение", Запсибкомбанка (оба банка уже присоединены), Саровбизнесбанка, а также АО "УК "Динамо". Сам же объединенный БМ-банк не позднее 1 октября 2026 года будет присоединен к ВТБ.