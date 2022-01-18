Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:21Заразились
на 18.01В России 10 865 512+31 252В мире 330 746 893+2 670 008

ВТБ в конце 2021 года выдал БМ-банку суборды на 37 млрд рублей

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - ВТБ в декабре 2021 года выдал дочернему БМ-банку два новых субординированных кредита на 37 млрд рублей и пролонгировал старый на 26,3 млрд рублей, свидетельствует информация на сайте БМ-банка.

Ранее ВТБ говорил, что планирует выдать суборды дочернему банку в рамках плана финансового оздоровления (ПФО), но сумму кредитов не раскрывал.

Как следует из данных БМ-банка, в декабре он получил от ВТБ и структуры группы два суборда - на 13 млрд и 24 млрд рублей со сроком погашения в конце 2028 года и ставкой 11,52% годовых. Кроме того, ВТБ продлил дочернему банку выданный ранее суборд на 26,3 млрд рублей до 2028 года (прежняя дата погашения приходилась на декабрь 2025 года) и снизил по нему ставку до 11,52% с 14,99%.

"Интерфакс" направил запрос в ВТБ.

Сейчас основным направлением деятельности БМ-банка является работа с проблемными и непрофильными активами в рамках реализации ПФО.

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" в конце прошлого года подтвердило рейтинг кредитоспособности БМ-банка на уровне "ruA-" со "стабильным" прогнозом. В пресс-релизе агентство указывало, что БМ-банк завершил формирование резервов в соответствии с ПФО. Вместе с тем, по оценкам агентства, в среднесрочной перспективе на капитальную позицию банка может оказать влияние планируемая интеграция с компаниями в рамках группы ВТБ.

"При этом в настоящее время банком совместно с материнской структурой проводятся необходимые для поддержания капитала мероприятия. В 2020 году банк получил прибыль в размере 23,6 млрд рублей (с учетом СПОД), но агентство обращает внимание на то, что существенное влияние на данный финансовый результат оказали произведенные корректировки в соответствии с МСФО 9, разовые доходы от получения возмещений, а также признание отложенных налоговых активов, без учета которых деятельность банка была бы убыточной", - отмечали аналитики агентства.

За 9 месяцев 2021 года банк также показал прибыль (4,3 млрд рублей), но положительный финансовый результат по-прежнему формируется за счет производимых корректировок в соответствии с МСФО 9, говорилось в сообщении "Эксперт РА".

Совет директоров ЦБ в марте 2021 года одобрил в план финансового оздоровления БМ-банка изменения, предусматривающие последовательное присоединение к БМ-банку других "дочек" ВТБ - банка "Возрождение", Запсибкомбанка (оба банка уже присоединены), Саровбизнесбанка, а также АО "УК "Динамо". Сам же объединенный БМ-банк не позднее 1 октября 2026 года будет присоединен к ВТБ.

ВТБ БМ-банк

Новости по теме

Новости

Индексы МосБиржи и РТС обновили минимумы с февраля-марта 2021 г. из-за геополитики

Индексы МосБиржи и РТС обновили минимумы с февраля-марта 2021 г. из-за геополитики

В России может появиться Ассоциация по защите прав частных инвесторов

Цены на АЗС Дальнего Востока ощутимо выросли в новогодние недели

Цены на АЗС Дальнего Востока ощутимо выросли в новогодние недели

Meta оспорила назначенный ей в России оборотный штраф

Продажи автомобилей в ЕС были рекордно низкими в 2021 году

Продажи автомобилей в ЕС были рекордно низкими в 2021 году

Нацпроект по "Образованию" замкнул рейтинг по исполнению расходов бюджета

Рынок акций РФ утром во вторник откатился ниже 3500п по индексу МосБиржи

Goldman Sachs ждет подорожания Brent до $100 за баррель уже в III квартале 2022 г.

Мораторий на новую классификацию вин в РФ негласно продлен до 1 марта

Мораторий на новую классификацию вин в РФ негласно продлен до 1 марта

СП "Фортума" и "Роснано" прекращает существование

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });