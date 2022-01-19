ЦБ РФ пояснил правила работы небанковских поставщиков платежных услуг

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Банк России разработал поправки в законодательство, разрешающие финтех-компаниям, нефинансовым организациям, а также небанковским финансовым организациям (страховым, брокерским и микрофинансовым компаниям) оказывать платежные услуги, говорится в сообщении регулятора.

Сейчас в РФ по закону платежные услуги могут оказывать только банки и небанковские кредитные организации. При этом в ряде стран работают самостоятельные институты со специальной лицензией, которые могут оказывать отдельные платежные услуги (платежные учреждения в Европейском союзе, Великобритании и Сингапуре, поставщики услуг по переводам в США, платежные организации в Казахстане и Армении).

Введение института небанковских поставщиков платежных услуг (НППУ) предусмотрено стратегией развития национальной платежной системы на 2021-2023 годы.

"Это будет содействовать повышению качества и доступности услуг для граждан, снижению их стоимости, а также в целом упростит клиентский путь. Бизнес сможет создавать собственные платежные сервисы, интегрируя их в предоставляемые клиентам услуги, тем самым сокращая свои издержки на платежи. Кроме того, реализация инициативы будет способствовать развитию конкуренции на платежном рынке", - считают в ЦБ.

Поправки ЦБ о небанковских поставщиках платежных услуг

Планируется два типа поставщиков, для которых будут установлены требования к допуску на рынок, деятельности, а также надзору и наблюдению со стороны Банка России. Такое регулирование позволит обеспечить равные условия работы НППУ с другими участниками платежного рынка, а также избежать регуляторного арбитража.

НППУ первого типа будут заниматься только инициированием переводов по поручению клиентов, и их чистые активы должны быть не менее 5 млн рублей. Полномочия НППУ второго типа, помимо инициирования, предусматривают также осуществление платежей с открытием электронных кошельков. При этом чистые активы у них должны быть выше - не менее 50 млн рублей.

Кроме этого, будут установлены требования к деловой репутации должностных лиц и учредителей (участников) НППУ и защите информации, а также в части организации работы по управлению рисками и ПОД/ФТ.

Инициативы по регулированию деятельности НППУ планируется обсудить с заинтересованными участниками рынка.

О готовящейся реформе регулирования видов деятельности, когда требования будут предъявляться не к юридическому лицу, а к осуществляемой им деятельности, говорила в июле 2021 года глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Мы понимаем, что и в других секторах финансового рынка должны быть созданы условия для того, чтобы клиентам предлагались комплексные решения. Мы многие годы работали над устранением регуляторного арбитража, внедрением риск-ориентированного подхода, повышали требования к финансовой устойчивости, и сейчас мы можем уже реально переходить к регулированию по видам деятельности", - сказала она, выступая в рамках Международного финансового конгресса.

"Каких услуг это коснется в первую очередь? Платежные услуги смогут оказывать нефинансовые и некредитные финансовые организации", - добавила Набиуллина.