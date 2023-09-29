Минэкономразвития не поддержало введение института небанковских поставщиков платежных услуг

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Минэкономразвития не поддержало пакет законопроектов о введении института небанковских поставщиков платежных услуг (НППУ), сочтя, что "актуальность и экономическая обоснованность" введения института НППУ для граждан и организаций не доказана.

Такую позицию министерство изложило в письме в Минфин в начале сентября ("Интерфакс" ознакомился с документом).

Введение института НППУ было заложено Банком России в стратегию развития национальной платежной системы на 2021-2023 годы. Появление этого института позволит оказывать платежные услуги не только банкам, но и финтех-компаниям, нефинансовым организациям, а также небанковским финансовым организациям (НФО, страховым, брокерским и микрофинансовым компаниям).

ЦБ сообщал о подготовке необходимых поправок в законодательство еще в январе 2022 года. Они предполагали появление нескольких типов ННПУ. Первый тип сможет заниматься только инициированием переводов по поручению клиентов, их чистые активы должны быть не менее 5 млн рублей. Полномочия НППУ второго типа, помимо инициирования, предусматривают также осуществление платежей с открытием электронных кошельков. При этом чистые активы у них должны быть выше - не менее 50 млн рублей. Кроме этого, планировалось установить требования к защите информации, а также в части организации работы по управлению рисками и ПОД/ФТ.

Сложно, долго и дорого

Минэкономразвития, рецензируя внесенные на ведомственное согласование проекты, в частности, отмечает, что вводимая система отношений между банками, НППУ и клиентами может привести к росту стоимости переводов и существенному увеличению их сроков.

Так, согласно проекту, до заключения договора небанковский поставщик платежных услуг должен будет предоставить клиенту информацию о своем названии, местонахождении, ИНН, о порядке и условиях оказания услуг, в том числе о перечне банков-партнеров, а также о размере вознаграждения НППУ.

После заключения договора НППУ должен получить от клиента реквизиты его счетов в банках и поручение на инициирование переводов, включающее в том числе реквизиты перевода, его периодичность и лимит суммы перевода. Также он должен будет направлять клиенту уведомления и подтверждения инициирования переводов сразу после получения информации от кредитной организации.

Банки в свою очередь должны принимать распоряжения по инициированию переводов, составленные от имени клиента НППУ, если между банком и поставщиком был заключен соответствующий договор (при этом банк должен убедиться в праве НППУ составлять и передавать распоряжения клиентов).

Кроме этого, банки должны будут получать от клиента подтверждение возможности приема к исполнению распоряжения, составленного НППУ. А также направлять клиенту через НППУ уведомления о результатах выполняемых процедур приема к исполнению распоряжений и подтверждения исполнения распоряжений сразу после выполнения данных операций.

НППУ, после получения от кредитной организации информации об операциях по банковским счетам клиента, операциях с использованием предоставленных клиенту электронных редств платежа, предоставляет указанную информацию клиенту в порядке, определенном заключенным с ним договором.

"В части формирования стоимости платежных услуг с высокой вероятностью НППУ будут находиться в худшем положении по сравнению с кредитными организациями. НППУ будут вынуждены использовать собственный капитал или привлекать средства на условиях худших, чем доступны кредитным организациям, в связи с чем будут вынуждены увеличивать стоимость платежных услуг", - отмечает Минэкономразвития.

Кроме этого, проектом предполагается, что кредитные организации будут нести ответственность перед плательщиками за ненадлежащее осуществление перевода денежных средств при его инициировании НППУ. Таким образом на банки ляжет ответственность за ошибки НППУ из-за отсутствия договорных обязательств перед клиентом.

Также проектом предлагается освободить небанковских поставщиков платежных услуг от уплаты НДС (по аналогии с банками). По мнению министерства, данная инициатива является необоснованным предоставлением налоговых льгот.

"Введение института НППУ в настоящее время существенно не повлияет на качество оказания платежных услуг в России и не создаст существенных преимуществ для граждан и организаций, в связи с чем освобождение НППУ от уплаты НДС выглядит необоснованным", - сказано в письме.

Управление рисками, утечки и ПОД/ФТ

Предоставление права на осуществление переводов финансовым некредитным организациям может существенно повлиять на исполнение ими обязательств перед населением и бизнесом в рамках их основной деятельности, считает Минэкономразвития.

"Предоставление широкому кругу юридических лиц полномочий НППУ (страховым организациям, ломбардам, форекс-дилерам, микрофинансовым организациям, негосударственным пенсионным фондам, инвестиционным фондам, оператору обмена цифровых финансовых активов, кредитным кооперативам) права оказывать услуги по переводу противоречит существующему распределению рисков на финансовом рынке и может существенно повлиять на исполнение указанными субъектами финансового рынка обязательства перед гражданами и организациями", - говориться в письме Минэкономразвития.

Министерство отмечает, что при совмещении нескольких видов деятельности финансовая организация должна контролировать как риски, возникающие при осуществлении каждого отдельного вида деятельности, так и общий объем принимаемого риска и размер капитала, необходимого для его покрытия. "При этом предусмотренная в законопроекте № 1 система управления рисками для НППУ не релевантна осуществляемой ими деятельности", - сказано в письме.

Кроме этого, согласно законопроекту, НППУ смогут запрашивать у банков информацию по операциям клиента, которую банки обязаны будут предоставить, что может привести к росту "утечек".

"Предоставление НППУ права запрашивать у кредитных организаций информацию об операциях граждан и организаций по их операциям по счетам, открытым в кредитных организациях, может привести к увеличению количества случаев распространения сведений о клиентах без их согласия и, как следствие, снизит доверие граждан и организаций к финансовой системе Российской Федерации", - отмечает Минэкономразвития.

Министерство также считает, что допуск НППУ к национальной платежной системе может негативно отразиться на мерах противодействия легализации доходов, полученных преступных путем, финансированию терроризма. Это связано с тем, что клиенты НППУ смогут рассчитываться без использования банковского счета, то есть в обход мер банков по ПОД/ФТ.

Специальный счет и должники

Проектом предусмотрено открытие НППУ в Банке России специального счета, с которого буду списываться средства в пользу клиентов. Максимальный лимит средств на счете не установлен, при этом учет средств по нему НППУ смогут вести самостоятельно. Такие условия создают риски злоупотребления НППУ и его клиентами в части сокрытия имущества от кредиторов.

"Указанная ситуация может привести к злоупотреблениям, заключающимся в искажении отчетности НППУ для целей вывода имущества должника, признанного банкротом, или находящегося в предбанкротном состоянии", - сказано в письме.

Кроме этого, законопроектом предлагается исключить средства на специальном счете НППУ из конкурсной массы в случае его банкротства. Вводимый механизм в таком случае предоставляет приоритет для кредиторов - клиентов НППУ перед другими его кредиторами.

"Последние (клиенты НППУ - ИФ) в случае банкротства получат приоритетное удовлетворение за счет денежных средств на специальном счете, которые предлагается исключать из конкурсной массы должника. При предложенной модели регулирования высока вероятность возникновения проблем, связанных с порядком распределения денежных средств, находящихся на специальном банковском счете, между конкретными клиентами, в особенности в ситуации недостаточности денежных средств на таком счете для расчетов со всеми клиентами", - отмечает Минэкономразвития.

Также в проекте не определен субъект, который будет заниматься распределением средств со специального счета. Для этого также потребуется предусмотреть его доступ к полной информации о клиентах НППУ и их операциях.

Помимо этого, в пояснительных документах к проектам нет оценки возможного влияния на финансовый сектор, в том числе на банковскую систему. "При этом высока вероятность снижения ликвидности банковского сектора в связи с "перетоком" денежных средств на специальные счета, открываемые в Банке России", - говорится в письме.

Ассоциация банков России (АБР) также не поддержала документ, отметив, что разработанная инициатива "генерирует больше вопросов, чем ответов для платежного рынка". Свое отрицательное заключение на пакет законопроектов о введении института НППУ ассоциация направила в Минфин, Минэкономразвития, Минцифры, а также в комитет Госдумы по финансовому рынку.

"Действительно, банки, ассоциация банков направила письмо с определенными негативными суждениями, критическими замечаниями, они в работе. Но, с нашей точки зрения, это интересный механизм, который даст возможность потребителям более эффективно осуществлять основные платежные услуги", - сказал зампред ЦБ Алексей Гузнов журналистам в кулуарах форума в Сочи.

"Проект разработан, он находится в поле зрения комитета (Госдумы - ИФ), надеюсь, что будет продвижение в эту сессию, тут дискуссия есть", - добавил Гузнов.