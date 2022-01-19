Москва предложила США обязаться не голосовать за включение Украины в НАТО

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Российской стороне было бы достаточно, если бы Соединенные Штаты взяли на себя обязательство не голосовать за вступление Украины и Грузии в НАТО, заявил в международном дискуссионном клубе "Валдай" замглавы МИД Сергей Рябков.

"Эта известная формула бухарестского саммита 2008 года, что Украина и Грузия станут членами НАТО. Вот это должно быть исключено. Это должно быть заменено, с пониманием, что этого не произойдет никогда. Если США возьмут на себя одностороннее обязательство в обязывающей форме, что они не будут никогда голосовать за вступление Украины и других стран за вступление в НАТО, мы готовы рассмотреть эту опцию", - сказал замминистра.

По его оценке, для США это был бы "более простой путь".

Предложение введения моратория на расширение НАТО он назвал неприемлемым.

"Нам нужны юридически обязывающие правовые гарантии нерасширения НАТО в договорной форме, в форме двустороннего договора с США и в форме договорного соглашения с НАТО. Там все прописано", - сказал Рябков.

"Мы проходили много раз в прошлом, когда любые внешние привлекательные формулы быстро забывались, переворачивались наизнанку и превращались в свою противоположность. Не хочется сейчас пускаться в какие-то исторические реминисценции, но это всё документально существует, это всё опубликовано, - отметил он. - Мы не можем удовлетвориться очередной это обманкой, очередной соской-пустышкой, никоим образом. Нам нужны железные стопроцентные правовые гарантии нерасширения НАТО".

В ходе этого же выступления замминистра отметил, что Москва пока не получила письменных ответов на свои предложения по гарантиям безопасности от США и НАТО, и выразил надежду, что они поступят в ближайшее время.

"Как неоднократно подчеркивалось с российской стороны, вопрос срочный, мы не готовы бесконечно ждать, не готовы погружаться в обычную дипломатическую, бюрократическую кутерьму относительно того, какие форматы оптимальны для этого. Нам нужен прямой и понятный ответ, причем в письменном виде", - подчеркнул Рябков.

"Нам необходимы, прежде всего, правовые гарантии нерасширения НАТО, гарантия возвращения альянса к рубежам 1997 года и надежное решение вопроса о неразмещении ударных средств вдоль наших рубежей. Остальное зависит от движения по этим направлениям", - напомнил он.

Ранее представители НАТО и США назвали неприемлемыми требование России о нерасширении Североатлантического альянса и об отходе НАТО к границам 1997 года.