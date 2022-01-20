Европейские фондовые индексы выросли на сильной корпоративной отчетности

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Фондовые индексы большинства стран Западной Европы выросли в среду на позитивной корпоративной отчетности.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию рынка поднялся на 0,23% и составил 480,9 пункта.

Германский индикатор DAX увеличился на 0,2%, британский FTSE 100 - на 0,35%. Итальянский FTSE MIB опустился на 0,41%, испанский IBEX 35 - на 0,08%.

Французский CAC 40 поднялся на 0,55% вслед за котировками акций производителей класса "люкс", продемонстрировавших хорошие показатели продаж в прошедший праздничный период.

Сильные отчеты компаний за минувший квартал компенсировали давление на рынок, оказываемое повышением доходностей гособлигаций на фоне усиления инфляции и растущих ожиданий ужесточения денежно-кредитной политики мировыми центральными банками, пишет Trading Economics.

Доходность десятилетних госбумаг Германии в среду превысила нулевой уровень впервые с мая 2019 года.

Потребительские цены в Великобритании в декабре подскочили на 5,4% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года, показав рекордные темпы роста с марта 1992 года, сообщило Национальное статистическое управление страны. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с ноябрем, когда она составляла 5,1%.

Аналитики в среднем оценивали показатель на уровне 5,2%, сообщает Trading Economics.

Между тем инфляция в Германии в декабре замедлилась до 5,7% в годовом выражении по сравнению с 6% месяцем ранее, свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического управления страны. В помесячном выражении цены выросли на 0,3%, как и в ноябре.

Динамика обоих показателей совпала с предварительно объявленными данными и средними прогнозами экспертов.

Акции британской Burberry Group Plc подорожали по итогам торгов на 6,3%. Сопоставимые продажи Burberry, одного из ведущих мировых производителей товаров класса "люкс", в прошедшем финквартале увеличились сильнее прогнозов рынка благодаря высокому спросу на все категории производимых компанией товаров.

Ведущий мировой производитель ювелирных изделий Cie. Financiere Richemont SA увеличил выручку на 35% в октябре-декабре, на который обычно приходится пик продаж в связи с рождественскими и новогодними праздниками. Стоимость акций компании увеличилась на 5,2% по итогам торгов в Цюрихе.

Издательский дом Pearson Plc сообщил, что по итогам 2021 года его продажи выросли, по предварительным оценкам, на 8%, скорректированная операционная прибыль - примерно на 33%. Акции компании подорожали на 4,4%.

Бумаги BHP Group выросли в цене на 2,4%. Компания увеличила производство железной руды и никеля во втором квартале 2022 финансового года (завершился 31 декабря), а также подтвердила прогноз их производства на весь год.

Тем временем, акции ASML Holding NV подешевели на 2,4%, несмотря на сильную отчетность компании. Крупнейший в Европе производитель оборудования для выпуска чипов увеличил чистую прибыль в четвертом квартале 2021 года, при этом она превзошла ожидания рынка.