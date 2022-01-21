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Разница между доходностями госбумаг Китая и США упала ниже 1 п.п. впервые за три года

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Разница между доходностями гособлигаций Китая и США опустилась ниже 1 процентного пункта впервые почти за три года, поскольку центральные банки двух крупнейших экономик мира движутся в противоположных направлениях, пишет The Wall Street Journal.

При этом аналитики и инвесторы полагают, что поток иностранных денег, льющийся на рынки ценных бумаг КНР с фиксированной доходностью, с большой вероятностью, сохранится в долгосрочной перспективе. В результате разница в доходности госбумаг КНР и США, которая в последний раз был ниже 1 п.п. в мае 2019 года, продолжит сокращаться в ближайшие месяцы.

Сокращение спреда отражает как ралли на рынке китайских бумаг, так и распродажу американских бондов.

Подъем котировок китайских гособлигаций обусловлен, в частности, ослаблением денежно-кредитной политики (ДКП) из-за замедления темпов экономического роста в стране. На этой неделе Народный банк Китая снизил ряд ключевых процентных ставок и заявил, что будет предпринимать решительные действия для стабилизации экономики в этом году. В результате доходность 10-летних бондов упала до 2,72% годовых.

В то же время рынки готовятся к периоду повышения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) для борьбы с усиливающейся инфляцией. Это способствовало росту доходности 10-летних US Treasuries, которая по итогам торгов в четверг превышала 1,8% годовых.

Индекс потребительских цен в США в декабре достиг 7% в годовом выражении, что является максимумом почти за четыре десятилетия. Между тем инфляция в Китае составляла 1,5% в прошлом месяце.

"В Китае рост экономики замедляется, инфляция низкая, ДКП смягчается, - заявил аналитик по азиатским рынкам Barclays Ашиш Агравал. - Для облигационных инвесторов китайские бумаги являются гораздо более безопасным предложением, чем американские бонды с фиксированной доходностью".

Кроме того, отмечает он, крупнейшими иностранными покупателями являются центральные банки, суверенные фонды и крупные инвестфонды, специализирующиеся на китайских активах, поэтому вряд ли их отпугнет сокращение спреда доходностей.

Китай является единственным крупным рынком облигаций в мире, где доходность снизилась с начала текущего года, отмечает глава отдела глобальных развивающихся рынков HSBC Андре де Сильва.

Аналитики и инвесторы ожидают, что разница в доходности госбумаг КНР и США, которая в последний раз был ниже 1 п.п. в мае 2019 года, продолжит сокращаться в ближайшие месяцы, поскольку Китай еще больше смягчает политику, а США пытаются бороться с инфляцией.

Объем китайских госбумаг, которые принадлежат нерезидентам, в декабре достиг рекордных 2,5 трлн юаней ($394 млрд), по данным China Central Depository & Clearing Co. (Центральная депозитарно-клиринговая компания Китая). Этот показатель стабильно рос в последние годы, поскольку власти страны упрощали правила для иностранных инвесторов, а ведущие мировые индексные провайдеры включили гособлигации КНР в свои сводные индексы, отмечает WSJ.

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