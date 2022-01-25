Байден отшутился на вопрос об инфляции, назвав журналиста Fox "сукиным сыном"

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в понедельник ответил шуткой на вопрос телеканала Fox про рекордно высокую инфляцию в Соединенных Штатах, после чего назвал задавшего вопрос журналиста "тупым сукиным сыном", сообщает CNBC.

Байден выступал перед журналистами перед заседанием Совета по конкуренции, на котором обсуждались регуляторные изменения и меры поддержки потребителей в условиях высоких цен. Репортер Fox News Питер Дуси, часто критикующий политику действующей администрации, спросил, считает ли президент "инфляцию политическим пассивом в преддверии выборов".

"Это отличный актив – больше инфляции", - отшутился Байден. "Какой же тупой сукин сын", - добавил он.

Позже Дуси сообщил ведущему Fox Шону Хеннити, что президент позвонил ему и попросил не принимать слова на личный счет.

Инфляция в США в декабре достигла рекордной за 40 лет отметки – 7% против целевого показателя в 2%. Как ожидается, Федеральная резервная система (США) в текущем году повысит ставку минимум три раза для обуздания инфляции, причем четкий сигнал об этом может быть дан уже по итогам январского заседания, которое завершится в среду.