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"НОВАТЭК" выкупил на рынке свыше 584 тыс. своих акций на 1 млрд рублей

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - "НОВАТЭК" сообщил, что на прошлой неделе купил на открытом рынке 584 130 своих акций (в том числе в форме глобальных депозитарных расписок) в рамках программы выкупа ценных бумаг, объявленной 17 декабря 2021 года.

Исходя из котировок, компания могла потратить на выкуп акций 938,98 млн рублей, или почти 1 млрд руб.

Компания уточняет, что купила 201 550 акций (0,0066%) и 382 580 акций в виде GDR (равна 10 акциям) (0,0126% капитала).

В результате на балансе Novatek Equity (Cyprus) Limited, 100% акций которой принадлежат "НОВАТЭКу", теперь находится 10 798 931 акций (0,3556%) и 30 905 150 акций в виде GDR (1,0179%).

Novatek Equity (Cyprus) Limited через брокера приобретает GDR на Лондонской фондовой бирже и/или обыкновенные акции компании на "Московской бирже" по рыночным ценам на момент приобретения.

17 декабря 2021 года совет директоров "НОВАТЭКа" одобрил новую 5-летнюю программу обратного выкупа акций компании на общую сумму до $1 млрд и прекратил действие предыдущей программы выкупа, объявленной 7 июня 2012 года, на $600 млн.

НОВАТЭК Novatek Equity LSE Мосбиржа

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