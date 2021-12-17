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Акции "НОВАТЭКа" перешли к росту на новостях о buyback сроком на 5 лет

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Акции "НОВАТЭКа", снижавшиеся в цене в первой половине торгов в пятницу, перешли к росту (+0,5%, до 1668,8 рубля за штуку) на новостях о новой программе buyback сроком на 5 лет и объемом до $1 млрд.

Совет директоров ПАО "НОВАТЭК" одобрил новую программу обратного выкупа акций компании на общую сумму до $1 млрд. Как говорится в пресс-релизе компании, программа действительна в течение пяти лет.

Совет директоров прекратил действие предыдущей программы выкупа, объявленной 7 июня 2012 года. Ее лимит составлял $600 млн.

В пятницу, 17 декабря, совет директоров ПАО "НОВАТЭК" одобрил новую программу обратного выкупа акций компании на общую сумму до $1 млрд. Как говорится в пресс-релизе компании, программа действительна в течение пяти лет.

Совет директоров прекратил действие предыдущей программы выкупа, объявленной 7 июня 2012 года. Ее лимит составлял $600 млн.

В конце октября первый зампред "НОВАТЭКа" Лев Феодосьев отмечал, что старая программа была уже выполнена на 75% и дальнейшая скупка вплотную приближала эмитента к лимиту программы.

НОВАТЭК

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