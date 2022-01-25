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Brent подорожала до $86,7 за баррель

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть растут в ходе азиатской сессии во вторник, частично отыгрывая снижение накануне, инвесторы следят за геополитическими рисками на Ближнем Востоке и в Восточной Европе.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:03 по московскому времени во вторник составила $86,70 за баррель, что на $0,43 (0,5%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подешевели на $1,62 (1,8%) - до $86,27 за баррель.

Цена фьючерсов на WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $83,61 за баррель, что на $0,3 (0,36%) выше итогового значения сессии в понедельник. Накануне стоимость этих контрактов снизилась на $1,83, до $83,31 за баррель.

С начала года нефть подорожала более чем на 10%.

По мнению старшего аналитика DTN Троя Винсента, ралли на нефтяном рынке в последний месяц "слишком сильно опередило реалии физического рынка".

Как сообщалось, НАТО приводит свои вооруженные силы в состояние боевой готовности и отправляет дополнительные корабли и истребители в Восточную Европу в связи с наращиванием российских сил вблизи Украины. Кремль осудил такие действия.

Между тем ранее йеменские повстанцы-хуситы запустили две баллистические ракеты по Абу-Даби, их сумели перехватить силы ПВО Объединенных Арабских Эмиратов. В ответ войска ОАЭ разрушили площадку, откуда был произведен пуск, сообщил телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на Минобороны ОАЭ.

Во вторник рынок ждет публикации данных о запасах углеводородов в США от Американского института нефти (API). Официальный отчет Минэнерго будет обнародован в среду.

Спрос на бензин и дизельное топливо в США снизился за неделю по 21 января, по оценке Троя Винсента из DTN, что предполагает рост запасов топлива. На предыдущей неделе запасы бензина в Штатах также резко выросли и превысили показатель на конец января прошлого года, добавил он.

Brent WTI

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