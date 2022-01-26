Berkshire проведет "Вудсток для капиталистов" очно впервые с 2019 года

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Инвесткомпания Уоррена Баффета Berkshire Hathaway Inc. объявила, что 30 апреля проведет ежегодное мероприятие для акционеров "Вудсток для капиталистов" в очном формате.

Мероприятие, собиравшее десятки тысяч людей до пандемии, проводилось в онлайн-режиме в 2020 и 2021 году. 30 апреля оно впервые с 2019 года пройдет очно, но будет транслироваться онлайн для тех акционеров, которые захотят участвовать в нем удаленно, сообщила Berkshire.

Обычно в ходе мероприятия Баффет и его давний деловой партнер Чарли Мангер отвечают на вопросы акционеров по широкому кругу тем - от инвестиционных решений до общих жизненных вопросов.

Berkshire планирует опубликовать финансовый отчет за 2021 год 26 февраля.

Акции компании подорожали на 32% за последние 12 месяцев.