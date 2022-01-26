"Роснефть" заключила с итальянской компанией контракт на 1,1 млрд евро

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - "Роснефть" и итальянская Maire Tecnimont подписали контракт на строительство комплекса гидрокрекинга вакуумного газойля (ВГО) на производственной площадке "Рязанской НПК", сообщила российская компания.

"В настоящее время продолжается взаимодействие с банками по обеспечению финансирования проекта", - уточняется в пресс-релизе.

Новый комплекс мощностью 2,2 млн тонн в год позволит Рязанскому НПЗ повысить глубину и маржинальность переработки благодаря конверсии темных нефтепродуктов в светлые товарные нефтепродукты Класса 5 (бензин, керосин, дизельное топливо), отмечает компания.

В состав комплекса войдут установки гидрокрекинга (крекинг - высокотемпературная переработка нефти и ее фракций - ИФ), производства водорода, производства элементарной серы, а также объекты общезаводского хозяйства.

Согласно сообщению итальянской компании, общая стоимость контракта составляет около 1,1 млрд евро. Объем работ по проекту включает в себя полный комплекс мероприятий, связанных с проектированием, поставкой оборудования и материалов, строительством, пуско-наладочными работами, услугами по проектному финансированию.

"Рязанская нефтеперерабатывающая компания" (РНПК) обеспечивает присутствие "Роснефти" в Центральном федеральном округе. Мощность переработки предприятия составляет 18,8 млн тонн нефти в год. Согласно данным ЦДУ ТЭК, в 2021 году на завод было поставлено 13,2 млн тонн нефти.

Производственные мощности РНПК включают 5 установок первичной переработки нефти, установку гидроочистки вакуумного газойля, установку производства водорода, установка сернокислотного алкилирования, установку каталитического крекинга, висбрекинг (один из видов крекинга - ИФ), 4 установки каталитического риформинга, 2 установки гидроочистки дизельного топлива, установку гидроочистки авиационного керосина, установку изомеризации.

Завод производит автомобильные бензины АИ-92, АИ-95, АИ-98, дизельное топливо по стандартам Евро-5, авиационный керосин, котельные топлива, дорожные и строительные битумы и другие нефтепродукты. Поставка нефти на НПЗ осуществляется нефтепроводом АО "Транснефть-Верхняя Волга", отгрузка нефтепродуктов происходит железнодорожным, трубопроводным и автомобильным транспортом.