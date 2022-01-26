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Brent подорожала до $89,65 за баррель после публикации данных о запасах в США

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть растут в среду вечером после выхода официальных данных о динамике запасов энергоресурса в США по итогам прошлой недели.

Согласно данным министерства энергетики США, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 2,38 млн баррелей - до 416,19 млн баррелей. Товарные запасы бензина выросли на 1,3 млн баррелей и составили 247,92 млн баррелей, запасы дистиллятов уменьшились на 2,8 млн баррелей, до 125,15 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали роста запасов нефти на 1 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 1,9 млн баррелей и падения запасов дистиллятов на 1,18 млн баррелей.

Мартовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:45 по московскому времени подорожали на $1,45 (1,64%) - до $89,65 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на март на торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) выросла к этому времени на $1,4 (1,64%) - до $87 за баррель.

Между тем большинство аналитиков ожидает дальнейшего увеличения спроса на нефть, и ряд инвестбанков, включая Goldman Sachs, прогнозирует подъем цены Brent до $100 за баррель в текущем году, отмечает Bloomberg.

Эксперты Citigroup, тем не менее, ожидает, что цены на нефть упадут более чем на 20% к четвертому кварталу 2022 года до среднего уровня в $65 за баррель.

Brent WTI

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