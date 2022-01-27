Brent торгуется у $89,27 за баррель

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Котировки нефти снижаются после скачка днем ранее на фоне общего снижения аппетита к риску на мировых рынках после заявления главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла о том, что ФРС намерена намерен поднять базовую ставку уже в марте.

Пауэлл после заседания Федрезерва также дал понять, что регулятор, вероятно, будет увеличивать ставку быстрее, чем делал это в прошлом.

К 8:15 по московскому времени мартовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,69 (0,77%), до $89,27 за баррель. В среду Brent подорожала на $1,76 (2%) - до $89,96 за баррель, в ходе торгов цена поднималась выше отметки $90 за баррель впервые с октября 2014 года.

Мартовские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,62 (0,71%), до $86,73 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $1,75 (2%), до $87,35 за баррель.

Подъему цен в среду способствовал рост напряженности в отношениях России и Запада из-за Украины, а также информация о снижении запасов на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Nymex нефть, до минимального для этого времени года уровня за последние десять лет.

Запасы в Кушинге упали на прошлой неделе на 1,8 млн баррелей, в стратегическом нефтяном резерве (SPR) - на 1,2 млн баррелей, сообщило Минэнерго США.