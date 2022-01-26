Рост рынка акций РФ на фоне геополитического затишья вновь забуксовал вечером

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в среду вырос на фоне улучшения внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры (нефть Brent поднялась к $90 за баррель), а также благодаря геополитическому затишью вокруг России и Украины; индекс МосБиржи на отскоке протестировал рубеж 3400 пунктов, но не смог его удержать после заявления посольства США в Киеве с призывом к американцам покинуть Украину из-за "непредсказуемой ситуации" в сфере безопасности.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 3357,66 пункта (+3%), индекс РТС - 1324,4 пункта (+2,1%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 7%.

Доллар поднялся до 79,9 рубля (+1,27 рубля).

Подорожали расписки OZON (+7%), TCS Group (+6,3%), акции "Яндекса" (+5,4%), "НЛМК" (+5,1%), "Норникеля" (+5,1%), "ЛУКОЙЛа" (+3,5%), "Северстали" (+3,5%), Сбербанка (+3,3% и +2,9% "префы"), UC Rusal (+3,1%), "Газпрома" (+2,8%), "Интер РАО" (+2,5%), "Аэрофлота" (+2,4%), "МТС" (+2,3%), "Татнефти" (+2,1%), "ММК" (+2,1%), ПАО "Полюс" (+2,1%), "НОВАТЭКа" (+2%), "Роснефти" (+1,9%), "Магнита" (+1,8%), "Газпром нефти" (+1,6%), ВТБ (+1,4%), АФК "Система" (+1,2%), Московской биржи (+0,9%), "АЛРОСА" (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (+0,3% и +2,4% "префы").

Гарантии безопасности и ситуация вокруг Украины

НАТО в течение этой недели направит России собственные письменные предложения по вопросам безопасности, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. Он пояснил, что НАТО сделает это "параллельно с США".

Власти США в письменном ответе на российские предложения по безопасности не планируют затрагивать тему перспективы присоединения Украины к НАТО, заявил во вторник представитель Госдепа Нед Прайс. При этом он напомнил, что США против пересмотра принципа "открытых дверей" альянса.

У президента США Джо Байдена нет ни намерений, ни желания отправлять войска на Украину, решения о развертывании войск будет приниматься совместно с НАТО, заявила представитель Белого дома Дженнифер Псаки во вторник.

Тем не менее, вечером в среду стало известно, что посольство США на Украине призвало американцев подумать о том, чтобы немедленно покинуть эту страну в связи с "непредсказуемой ситуацией" в сфере безопасности. Это вызвало спекулятивные продажи российских акций под занавес основных торгов.

Оценки экспертов

Как отмечает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев, на рынке акций РФ в среду преобладали покупки. Тем не менее, санкционные угрозы и геополитические риски остаются в силе, поэтому развить полноценный рост пока не получается - сил у "быков" хватает только на отскок.

По оценке ведущего аналитика компании "Открытие Инвестиции" Андрея Кочеткова, частичным позитивом для инвесторов стали сообщения об обращении американских корпораций к администрации Джо Байдена с просьбой проявить осмотрительность и не подрывать их бизнес в России. Евросоюз также попросил исключить российские энергетические поставки из каких-либо планов ограничений для РФ. В целом вся тематика санкций начинает раздражать европейский бизнес, который теряет деньги из-за американских планов против РФ.

В итоге в среду выросли все секторы российского рынка, кроме строительного. Прирост большинства отраслевых индексов превышает 2%, а в химии и нефтехимии повышение более чем на 5%. Локальные участники торгов продолжают скупать подешевевшие акции. Рубль остался в плену у санкционных рисков. Частично это объясняется заявлением главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что ответ США по гарантиям безопасности, скорее всего, будет разочаровывающим.

Если Федрезерв США подтвердит свои планы по агрессивному повышению ставки, то укрепление доллара продолжится. На этих ожиданиях также слабеет евро. Подобная динамика объясняется тем, что курсы ЕЦБ и ФРС по ключевой ставке вновь расходятся, так как представители европейского регулятора пока не готовы говорить об изменении ставок.

Акции в Европе продолжают восстанавливаться после потерь с начала года. Основной прирост обеспечивали секторы путешествий и гостеприимства, а также базовых материалов. Нефть поднялась к $90 за баррель Brent на геополитических рисках вокруг Украины и данных Американского института нефти (API) о снижении запасов в США. Впрочем, европейские союзники США просят исключить энергетические поставки России из каких-либо планируемых санкций, включая препятствия для оплаты поставок.

Похоже, что состоявшаяся коррекция на американском рынке уже учитывает достаточно агрессивное повышение ставки ФРС в текущем году. Динамика индексов на текущей неделе указывает на достижение определенного уровня поддержки. Поэтому если ФРС не удивит еще более жесткими заявлениями, то можно рассчитывать на вполне солидный отскок индексов, считает Кочетков.

По словам главного исполнительного директора компании "ВТБ Капитал инвестиции" Владимира Потапова, индекс МосБиржи в среду прибавил 3%, хотя накануне снизился до уровня 120-недельной скользящей средней. За последние 7 лет такое происходило трижды: в июне 2017 года, марте 2020 года и ноябре 2020 года. Во всех трех случаях индекс оставался ниже этой линии от нескольких дней до нескольких недель, после чего показывал уверенный рост. Этот технический уровень может стать хорошей точкой для входа в российские акции.

Лучше рынка выглядели перепроданные с начала года акции технологических компаний (Ozon, Cian). Рост в этих бумагах связан с отскоком в американском технологическом сегменте, который также находится под давлением в январе из-за ожиданий ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США. Важным событием среды станут итоги заседания Федрезерва, которые помогут оценить устойчивость текущих рыночных движений.

По словам старшего аналитика ИК "Русс-инвест" Романа Блинова, нефть продолжает рваться вверх, цена Brent нацелилась на отметку $90 за баррель в преддверии итогов двухдневного заседания ФРС США.

В текущих условиях положительные взгляды на будущую стоимость нефти сохраняются. Прогнозы от мировых инвестиционно-банковских холдингов о будущей стоимости нефти в районе $100-110 за баррель имеют под собой почву. Нефть практически вернулась в свой старый растущий тренд, который был сформирован перед пандемией вируса COVID-19.

По оценке стратега Альфа-банка Джона Волша, акции российских компаний торгуются на очень низках оценках стоимости и предлагают одни из самых привлекательных дивидендных доходностей в мире. Внимание сосредоточено на переговорах между Россией, Украиной, Германией и Францией в нормандском формате, которые проходят в Париже. Ближе к концу недели США обещали предоставить письменный ответ по гарантиям безопасности. Глава НАТО Столтенберг также пообещал дать письменный ответ России. В США крупные корпорации начали лоббировать свои интересы, призывая президента Байдена и Конгресс к осторожности в вопросах санкций в случае эскалации военного конфликта на Украине.

Инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин также полагает, что факторами поддержки рынка акций РФ выступили позитивная динамика на мировых биржах, рост цен на нефть и отсутствие нового выраженного негатива на внешнеполитическом фронте. Вместе с тем, признаки нагнетания напряженности на востоке Украины остаются серьезным сдерживающим фактором для развития полноценного разворота в рублевых активах.

В четверг рынок будет реагировать как на внешнеполитические новости, так и на общерыночный настрой по результатам заседания ФРС. Также в четверг ожидается выход важной статистики по США : первая оценка ВВП за IV квартал, декабрьские данные по заказам на товары длительного пользования, еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице. Индекс МосБиржи 27 января будет формироваться в пределах 3330-3450 пунктов, считает Бахтин.

В Азии в среду отмечалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,7%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,2%), растут Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 прибавили 1,2-1,9%) и США (индексы прибавляют 0,4-1,7%).

Эксперты не ожидают изменения ставки Федрезервом на январском заседании, но полагают, что заявления главы американского ЦБ Джерома Пауэлла в ходе пресс-конференции укажут на вероятное повышение ставки уже в марте (это станет первым подъемом ставки с 2018 года).

Смягчение денежно-кредитной политики было вызвано пандемией COVID-19. Но теперь Федрезерв может заявить также о том, что рассматривает и другие возможности для ужесточения ДКП для борьбы с усиливающейся инфляцией, отмечает CNBC.

Все больше представителей ФРС и экономистов Уолл-стрит видят возможность более чем трех подъемов базовой процентной ставки американским ЦБ в этом году на фоне существенного подъема темпов роста потребительских цен. Эти прогнозы они объясняют сигналами, что инфляция в США, находящаяся на максимуме почти за 40 лет, затрагивает все сегменты экономики, в то время как рынок труда быстро растет.

Цены на нефть

Нефть в среду вновь растет после утренней коррекции, поддержку ценам продолжают оказывать опасения относительно возможных перебоев поставок с Ближнего Востока и из Восточной Европы, сигналы сохранения высокого спроса на топливо и сокращение запасов в США.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 18:50 по Москве в среду составила $89,94 за баррель (+2% и +2,2% во вторник), мартовская цена WTI - $87,26 за баррель (+1,9% и +2,8% накануне).

Вышедшая статистика Минэнерго США оказалась неоднозначной: запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 2,38 млн баррелей (ожидания варьировались от роста на 1 млн до снижения на 2,1 млн), запасы бензина выросли на 1,3 млн баррелей (ожидался рост на 1,9-2,2 млн), резервы дистиллятов сократились на 2,8 млн баррелей (ожидалось снижение на 1,6-1,18 млн).

Оптимизм инвесторов поддерживают данные о сильном спросе на нефть в Индии, третьем по величине потребителе этого топлива в мире. Индийский импорт достиг по итогам декабря годового максимума: поставки выросли на 7,1% к ноябрю (до 19,65 млн тонн), к допандемийному декабрю 2019 года рост составил 5%.

"Второй эшелон" МосБиржи

Во "втором эшелоне" на Московской бирже лидерами роста выступили акции OR Group (+34,3%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (+11,2%), ПАО "Владимирский химический завод" (+8,6%), расписки HeadHunter (+7,4%), акции "Сегежа Групп" (+5,7%), "Башнефти" (+5,6%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (+5,5%), "Мечела" (+4,9% и +5,1% "префы").

Россия ведет переговоры с Китаем об увеличении поставок угля в эту страну, рассказал замминистра энергетики РФ Петр Бобылев в ходе заседания комитета Госдумы по энергетике. Бобылев напомнил, что недавно РФ подписала меморандум с Индией об увеличении поставок туда угля в ближайшие десять лет с 6 млн т до 40 млн т. "Подобные переговоры идут с коллегами из Китая", - сказал Бобылев.

Подешевели бумаги ПАО "Группа компаний ПИК" (-6,4%), ПАО "GTL" (-6,3%), "Совкомфлота" (-3,6%), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (-3,2%), "Мосэнерго" (-2,8%), "префы" "Транснефти" (-2,6%), акции "Детского мира" (-2,6%).

Девелопер "Самолет" (-2,1%) в IV квартале 2021 года увеличил объем продаж недвижимости в натуральном выражении в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, до 299 тыс. кв. м, сообщила компания. В денежном выражении продажи выросли в 2,6 раза, до 48,3 млрд рублей.

Группа "М.Видео-Эльдорадо" (ПАО "М.Видео") (-0,2%) в IV квартале 2021 года увеличила общие продажи (GMV) на 8,1% по сравнению с показателем за IV квартал 2020 года, до 177,6 млрд рублей с НДС. Рост продаж в IV квартале существенно ускорился относительно III квартала, несмотря на введение ограничений в ряде регионов в непродовольственной рознице, включая Москву и Московскую область, в рамках борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции, говорится в сообщении компании (в III квартале рост GMV составил 2% на фоне высокой базы 2020 года).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 170,88 млрд рублей (из них 42,98 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 29,67 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 12,46 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").