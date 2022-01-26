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"Газпром" создал отдельную компанию для германского участка "Северного потока 2"

"Газпром" создал отдельную компанию для германского участка "Северного потока 2"
Фото: Stefan Sauer/picture alliance via Getty Images

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Nord Stream 2 AG учредила германскую дочернюю структуру Gas for Europe GmbH, говорится в сообщении оператора проекта.

Новая компания станет владельцем и оператором 54-километрового участка газопровода "Северный поток 2", расположенного в германских территориальных водах, и площадки береговых объектов в городе Любмин в качестве независимого оператора транспортной системы в соответствии с Законом об энергетическом хозяйстве ФРГ (Energiewirtschaftsgesetz (EnWG)).

В заявлении, опубликованном Федеральным сетевым агентством Германии (BNetzA) в ноябре 2021 года, говорится, что учреждение дочерней структуры является необходимым условием для сертификации в соответствии с Законом об энергетическом хозяйстве ФРГ.

"Теперь компания Gas for Europe GmbH направит все свои усилия на выполнение необходимых требований для продвижения процедуры сертификации", - отмечается в сообщении новой компании.

Головной офис компании Gas for Europe GmbH расположен в немецком городе Шверин.

Управляющим директором назначен Рейнхард Онтид (Reinhard Ontyd). Ранее он занимал пост коммерческого директора (Chief Commercial Officer) Nord Stream 2 AG.

Председателем наблюдательного совета Gas for Europe стал Дитер Халлер (Dieter Walter Haller) 1954 года рождения. В прошлом - немецкий дипломат, посол ФРГ в Саудовской Аравии, Южной Африке; а в настоящее время - управляющий директор Haller Consult и член попечительского совета фонда Peter Dussmann Stiftung. В состав совета также входят зампред "Газпрома" Елена Бурмистрова и CFO Nord Stream 2 AG Пол Коркоран.

В числе заявленных видов деятельности новая компания указала эксплуатацию, техническое обслуживание, расширение и реализацию услуг магистрального газопровода (в том числе для природного газа и водорода). На данный момент уставной капитал компании составляет 1 млн евро.

Как сообщалось, в середине ноября Федеральное сетевое агентство Германии временно приостановило процедуру сертификации "Северного потока 2" до завершения создания дочерней компании швейцарской Nord Stream 2 AG для эксплуатации национального участка магистрали и передачи ей основных активов и кадровых ресурсов. Bundesnetzagentur пришел к выводу, что сертифицировать оператора газопровода Nord Stream 2 в качестве независимого оператора передачи можно только, если этот оператор был организован в юридической форме в соответствии с законодательством Германии.

"Северный поток 2"

Газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии. "Газпром" достроил "Северный поток 2" собственными силами, так как из-за наложенных США санкций его швейцарский подрядчик остановил работу. Укладка первой нитки завершилась в начале июня, второй - в сентябре.

Процесс сертификации газопровода Федеральным сетевым агентством ФРГ по закону может длиться четыре месяца. После того, как заключение о сертификации будет вынесено, и четырехмесячный срок завершится, документ будет направлен в Еврокомиссию. У Еврокомиссии есть еще два месяца на рассмотрение. Кроме этого, она может попросить продления еще на два месяца.

Nord Stream 2 AG Северный поток 2 Газпром Германия

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