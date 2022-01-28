Экс-послу ФРГ в Саудовской Аравии запретили работать на "Северном потоке 2"

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - МИД Германии запретил бывшему немецкому послу в Саудовской Аравии Дитеру Вальтеру Халлеру работать в дочернем предприятии "Северного потока 2", сообщает в пятницу газета Die Zeit.

По информации издания, Халлер должен был быть председателем наблюдательного совета нового предприятия Gas for Europe (англ. "газ для Европы"), но МИД эту деятельность запретил.

Газета со ссылкой на министерство пишет, что Халлер сообщил в МИД о намерении работать в "дочке" концерна, поскольку сейчас он на пенсии. Но внутренняя проверка показала, что такую "деятельность нужно запретить, поскольку она касается служебных интересов". Халлер сообщил о своем намерении еще в декабре, тогда же начался процесс проверки. Известие о запрете он получил в четверг.

"Северный поток 2" в среду сообщил о создании немецкой "дочки" предприятия, как того требует немецкое законодательство. Без немецкой фирмы регулятор, Федеральное сетевое агентство, отказывается продолжать процесс сертификации газопровода.