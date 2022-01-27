Европейские фондовые рынки завершили торги в плюсе вслед за ростом акций США

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Рынки акций стран Западной Европы завершили подъемом вторую сессию подряд, восстановившись после обвала в понедельник. Основные фондовые индексы региона двигались в такт с динамикой американских индексов на открытие торгов.

Инвесторы ждали итогов январского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и следили за развитием ситуации вокруг Украины.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию торгов поднялся на 1,68% и составил 467,31 пункта. Во вторник индикатор вырос на 0,7%, в понедельник рухнул на 3,8%.

Среди лидеров роста в Stoxx 600 в среду оказались акции европейских банков: бумаги HSBC подорожали на 2%, Banco Santander - на 3%, Lloyds Banking Group - на 2,2%.

Значительно выросли также котировки акций нефтяных компаний на фоне подъема цен на нефть до максимумов за 7 лет. Стоимость BP и Shell поднялась более чем на 3%.

Французский индекс САС 40 и германский DAX прибавили по 2% каждый, британский FTSE 100 поднялся на 1,3%. Испанский IBEX 35 и итальянский FTSE MIB выросли на 1,7% и 2,3% соответственно.

Первое в этом году двухдневное заседание Федрезерва завершилось в среду.

Аналитики в целом не ожидали каких-либо изменений ключевой ставки ФРС в январе, однако оценивали практически в 100% вероятность повышения ставки на 0,25 процентного пункта в марте и ожидали еще минимум два подъема в текущем году.

Тем временем представитель Белого дома Дженнифер Псаки сказала во вторник, что у президента Джо Байдена нет ни намерений, ни желания отправлять войска на Украину. Ранее об отсутствии планов размещать войска НАТО на территории Украины сказал генсек альянса Йенс Столтенберг. Также Столтенберг заявил, что НАТО в течение этой недели направит России письменные предложения по вопросам безопасности.

В центре внимания участников рынка по-прежнему находится продолжающийся сезон корпоративной отчетности за четвертый квартал 2021 года.

Цена бумаг Lonza Group AG снизилась на 0,3%, хотя швейцарская химическая компания увеличила выручку в 2021 году и подтвердила среднесрочные прогнозы до 2024 года.

Капитализация Fresnillo Plc, второго по величине производителя серебра в Мексике, рухнула на 14,6% после того, как компания сообщила о добыче 53,1 млн унций серебра в 2021 году. Показатель практически не изменился по сравнению с 2020 годом и оказался чуть ниже собственного прогноза компании.

Стоимость британской аутсорсинговой компании Sage Group PLC снизилась на 6,5%. Компания по итогам первого финквартала увеличила выручку на 5%, до 458 млн фунтов стерлингов ($618,7 млн), и подтвердила прогнозы на текущий фингод.

Котировки акций венгерского лоукостера Wizz Air опустились на 0,2% в Будапеште и на 0,1% в Лондоне. Авиаперевозчик отчитался о росте доналогового убытка в октябре-декабре до 266,1 млн евро против 115,9 млн евро за тот же период предыдущего года и предупредил о возможном увеличении убытка в текущем квартале.

Бумаги британской энергетической компании Tullow Oil подорожали на 0,35%. Компания сообщила, что может отчитаться о лучшем, чем ожидалось ранее, показателе свободного денежного потока по итогам 2021 года. В 2022 году добыча, как ожидается, составит 55-61 тыс. баррелей в сутки.

Цена акций Deutsche Lufthansa AG выросла на 5,2%, компания находится в числе лидеров роста в индексе Stoxx Europe 600. Котировки другой крупной европейской авиакомпании, International Consolidated Airlines Group (IAG), поднялись на 5,8%.

Стоимость германской энергетической RWE AG выросла на 4,2%. Компания по итогам 2021 года зафиксировала скорректированную чистую прибыль в размере 1,57 млрд евро, что оказалось выше прогноза самой RWE на уровне 1,05-1,4 млрд евро.