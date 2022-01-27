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Казахские железнодорожники выпустили четверть задержанных российских грузов

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Железнодорожная компания АО "Казахстан темир жолы" (КТЖ), которая этой зимой задержала 22 товарных поезда с грузами для России за неоплату транспортировки, сообщила, что получила часть денег и отправила четверть вагонов на на станции назначения.

27 января "Ведомости" рассказали, что в Казахстане двадцать дней простаивали 22 состава (примерно 1600 вагонов) с российскими грузами. Опрошенные изданием эксперты объяснили, что КТЖ принимает деньги за провоз только от местных компаний, следовательно российские грузоотправители нанимают местных посредников или открывают представтельства в Казахстане. Казахстанский экспедитор "ТОО "Альжанов А. А." получил от российских грузоотправителей около 370 млн рублей для оплаты перевозки и пропал с деньгами. Собеседники газеты полагали, что составы двинутся с места только после повторной выплаты провозного платежа.

"ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки" подтвердило, что более 1,2 тысячи транзитных вагонов с пиломатериалами простаивали на территории Казахстана. Это произошло "в связи с отсутствием со стороны экспедитора оплаты на перевозку по территории Казахстана", объяснили в пресс-службе КТЖ. После получения части средств 312 вагонов из 1200 были отправлены по назначению.

"Для решения вопроса по дальнейшему продвижению вагонов проведено совещание с экспедиторами. Создана рабочая группа для рассмотрения заявок экспедиторов по смене плательщика в рамках Международных договоров в области железнодорожных перевозок (СМГС)", - сообщили в КТЖ.

Казахстан Казахстан темир жолы Альжанов А. А.

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