В Казахстане застряли 22 поезда с российскими грузами из-за бегства посредника

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - В Казахстане 20 дней простаивают 22 грузовых состава (1600 вагонов) с российскими грузами из-за мошенничества местного посредника с деньгами на оплату за провоз этих вагонов по инфраструктуре железнодорожной компании "Казахстан темир жолы" (КТЖ), пишут "Ведомости".

Казахстанский экспедитор "ТОО "Альжанов А. А." получил от российских грузоотправителей около 370 млн рублей для оплаты перевозки и пропал с деньгами, рассказал изданию представитель Ассоциации операторов железнодорожного подвижного состава (АОЖДПС). В КТЖ отказываются пропустить поезда до уплаты сбора.

Задержались собственные и арендованные вагоны российских экспедиторов "Эникарго" и "Литкол", подтвердили представители компаний. Речь идет о задержке лесных и строительных грузов, металлоконструкций, товаров народного потребления.

В деталях случившегося пытается разобраться и Союз операторов железнодорожного подвижного состава. По словам его представителя, непонятно каким образом "вагоны могли пройти погранпереход и оказаться на территории Казахстана при наличии задолженности по платежам".

В РЖД газете объяснили, что РЖД согласовывает с КТЖ перевозку, но дальше это территория и ответственность КТЖ, а также ответственность экспедитора, который взялся за отправку груза.

Президент национального центра "Перевозки и инфраструктура" Павел Иванкин подтвердил, что позиция перевозчики в странах Центральной Азии требуют, чтобы платил за тариф только резидент, так что российской компании приходится либо находить местного партнера, либо создавать компанию-резидента. "По второму пути идут только крупные операторские компании", – добавил Иванкин.

Зампредседателя АОЖДПС Денис Семенкин рассказал, что если груз оформляется на территории России, например, для отправки в Казахстан или транзитом, то не видно, есть ли деньги у экспедитора, который привлечен для оплаты провоза по той стране. Семенкин подозревает, что "сотрудники КТЖ могли участвовать в махинации, поскольку при согласовании перевозки компания подтверждала платежеспособность данного экспедитора".

Как рассказали газете два источника среди российских грузоотправителей и казахстанских экспедиторов, ТОО "Альжанов А. А." заключило договор с дочерней компанией КТЖ "КТЖ – грузовые перевозки" и получило скидку в 30% под определенный объем – порядка 8 млн т грузов. По их словам, сейчас КТЖ может потребовать с грузоотправителей оплату полной суммы провозных платежей (без скидки), а также плату за простой вагонов. "То есть в итоге грузоотправителям придется заплатить более 500 млн рублей за перевозку, которая уже должна была состояться", – говорит один из источников. По его словам, переговоры с КТЖ проиходят сложно.

Собеседники "Ведомостей" считают, что на сегодняшний день проблема выглядит нерешаемой, если повторно не оплатить перевозку. Избежать новых проблем, по их мнению, можно, если полностью изменить систему платежей между грузоотправителями и железнодорожными администрациями.