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Банк "Зенит" в 2021 г. получил 3,4 млрд руб. чистой прибыли против убытка годом ранее

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Банк "Зенит" в 2021 году получил чистую прибыль по РСБУ в размере 3,4 млрд рублей против убытка в 2,9 млрд рублей годом ранее, сообщила пресс-служба банка.

"Рост финансового результата был достигнут за счет увеличения комиссионных доходов, а также диверсификации и повышения качества кредитного портфеля", - говорится в сообщении.

"В 2021 году банк "Зенит" достиг плановых показателей по прибыльности, что говорит о правильно выбранной стратегии развития и высоком качестве активов. Банк продолжит укреплять позиции в розничном бизнесе и сегменте МСБ. В планах – совершенствование цифровых клиентских путей и расширение продуктовой линейки", - приводятся в пресс-релизе слова председателя правления банка Александра Тищенко.

Активы банка за прошлый год выросли на 16%, до 251 млрд рублей.

Совокупный кредитный портфель увеличился на 23%, до 154 млрд рублей. В том числе, корпоративный кредитный портфель вырос на 25%, до 98 млрд рублей, розничный -–на 19%, до 56 млрд рублей.

Совокупный объем привлеченных средств клиентов вырос на 10%, до 181 млрд рублей. "Драйвером роста выступили средства юридических лиц, которые выросли на 35%, до 85 млрд рублей", - отмечает банк.

Чистые комиссионные доходы увеличились на 34%, до 1,7 млрд рублей.

Банк "Зенит" по итогам третьего квартала 2021 года занял 35-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". "Татнефть" вместе с дочерней Tatneft Oil AG владеют 71,1% банка.

Зенит

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