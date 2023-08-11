Банк "Зенит" сообщил о чистом полугодовом убытке по РСБУ в 140 млн рублей

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - В I полугодии 2023 года банк "Зенит" получил 139,8 млн рублей чистого убытка по РСБУ, сообщила пресс-служба кредитной организации. Данные за январь-июнь 2022 года банк не раскрывал.

Расходы "Зенита" на создание резерва под возможные потери и ожидаемые кредитные убытки составили 1,6 млрд рублей. Чистый процентный доход до создания резерва - 4,5 млрд рублей, после отчислений - 2,9 млрд рублей.

Активы банка с начала 2023 года сократились на 13,7%, до 275,7 млрд рублей. В том числе, чистая ссудная задолженность снизилась на 16,2%, до 166,3 млрд рублей.

Объем привлеченных средств клиентов уменьшился на 17,6%, до 222,5 млрд рублей. Собственные средства увеличились на 1,4%, до 26,2 млрд рублей.

Банк "Зенит", основным акционером которого является "Татнефть", по итогам первого полугодия 2023 года занял 29-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".