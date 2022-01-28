Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:59Заразились
на 28.01В России 11 502 657+98 040В мире 366 249 339+3 738 664

Brent подорожала до $90,76 за баррель

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Котировки нефти ускорили рост к вечеру пятницы.

К 18:50 по Москве мартовские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $1,42 (1,59%) - до $90,76 за баррель. Мартовские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) на $1,18 (1,36%) - до $87,79 за баррель.

Обе марки могут зафиксировать рост по итогам шестой недели подряд. При этом они находятся на максимумах с 2014 года.

Внимание участников рынка постепенно переключается на предстоящее заседание ОПЕК+ в начале февраля.

"От нее (встречи ОПЕК+) ждут сигналов смягчения дефицита предложения на рынке, что может опустить цены на нефть обратно на землю, - написала старший аналитик нефтяного рынка в Rystad Energy Луиза Диксон. - Невыполнение странами ОПЕК+ договоренностей и бездействие поддерживают нефтяные котировки на повышенном уровне, поскольку группа добывает на сотни тысяч баррелей в сутки меньше, чем должна".

Заседание ОПЕК+ состоится 2 февраля. Ожидается, что коалиция будет по-прежнему придерживаться согласованного ранее плана по увеличению добычи на 400 тысяч б/с в месяц.

Между тем фактором, приводящим к подъему цен, является риск, связанный с ростом напряженности в Восточной Европе, вокруг Украины.

"В преддверии выходных на передний план выходит геополитическая напряженность из-за опасений российского вторжения в Украину и продолжающихся потрясений на Ближнем Востоке", - заявил главный аналитик по рынкам Blue Line Futures Филип Стрейбл.

"Других причин для объяснения скачка цен на нефть нет - это по-прежнему опасения, связанные с возможными перебоями в поставках в случае эскалации украинского кризиса. На этом риске нефть, вероятно, может прибавить почти $10", - отметил аналитик Commerzbank Карстен Фрич.

Brent WTI ОПЕК Украина Ближний Восток

Новости по теме

Новости

Чернышенко утвердил "дорожную карту" по регулированию оборота криптовалют

Банки РФ увеличили чистую прибыль почти на 50% по итогам 2021 года

Банки РФ увеличили чистую прибыль почти на 50% по итогам 2021 года

Путин подписал закон об индексации пенсий на 8,6%

Путин подписал закон об индексации пенсий на 8,6%

ВВП Франции в 2021 году вырос на рекордные 7% впервые с 1970 года

Прокачка газа по "Голубому потоку" в 2021 году выросла до рекордных объемов

Прокачка газа по "Голубому потоку" в 2021 году выросла до рекордных объемов

Пять ресторанов могут закрыть в центре Москвы за COVID-нарушения

Wildberries в 2021 году увеличил оборот почти вдвое

Рубль умеренно растет к доллару и евро на старте торгов на фоне позитивных сигналов с внешних рынков

Рубль умеренно растет к доллару и евро на старте торгов на фоне позитивных сигналов с внешних рынков

ЦБ увидел огромные риски для финстабильности в концепции Минфина по криптовалютам

ВВП США в IV квартале подскочил на 6,9%

ВВП США в IV квартале подскочил на 6,9%
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });