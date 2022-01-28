Brent подорожала до $90,76 за баррель

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Котировки нефти ускорили рост к вечеру пятницы.

К 18:50 по Москве мартовские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $1,42 (1,59%) - до $90,76 за баррель. Мартовские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) на $1,18 (1,36%) - до $87,79 за баррель.

Обе марки могут зафиксировать рост по итогам шестой недели подряд. При этом они находятся на максимумах с 2014 года.

Внимание участников рынка постепенно переключается на предстоящее заседание ОПЕК+ в начале февраля.

"От нее (встречи ОПЕК+) ждут сигналов смягчения дефицита предложения на рынке, что может опустить цены на нефть обратно на землю, - написала старший аналитик нефтяного рынка в Rystad Energy Луиза Диксон. - Невыполнение странами ОПЕК+ договоренностей и бездействие поддерживают нефтяные котировки на повышенном уровне, поскольку группа добывает на сотни тысяч баррелей в сутки меньше, чем должна".

Заседание ОПЕК+ состоится 2 февраля. Ожидается, что коалиция будет по-прежнему придерживаться согласованного ранее плана по увеличению добычи на 400 тысяч б/с в месяц.

Между тем фактором, приводящим к подъему цен, является риск, связанный с ростом напряженности в Восточной Европе, вокруг Украины.

"В преддверии выходных на передний план выходит геополитическая напряженность из-за опасений российского вторжения в Украину и продолжающихся потрясений на Ближнем Востоке", - заявил главный аналитик по рынкам Blue Line Futures Филип Стрейбл.

"Других причин для объяснения скачка цен на нефть нет - это по-прежнему опасения, связанные с возможными перебоями в поставках в случае эскалации украинского кризиса. На этом риске нефть, вероятно, может прибавить почти $10", - отметил аналитик Commerzbank Карстен Фрич.