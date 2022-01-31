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"Ростелеком" может получить контроль в сервисе облачного гейминга

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - ПАО "Ростелеком" намерен получить контроль в сервисе облачного гейминга GFN, основным акционером которого в настоящее время является холдинг SFI Саида Гуцериева, сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на собственные источники.

В пресс-службе "Ростелекома" подтвердили "Интерфаксу" интерес к активу. ""Ростелеком" планирует войти в капитал сервиса GFN.ru. Сумму инвестиций не раскрываем. Сделка состоится после решения ФАС", - сообщили в пресс-службе оператора.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", сейчас GFN (ООО "Регион Эстейт") на 51% принадлежит ПАО "Эсэфай" (SFI, ранее "Сафмар финансовые инвестиции"), еще 49% - у Павла Троицкого.

По данным "Коммерсанта", по итогам сделки, которая будет осуществлена через допэмиссию долей ООО "Регион Эстейт", "Ростелеком" станет владельцем 51% GFN, у SFI останется 25%, у Троицкого - 24%.

Приобретение игрового актива соответствует стратегии цифровой трансформации "Ростелекома" в ИТ-компанию, а также расширит и укрепит цифровой сегмент бизнеса, подчеркнули в "Ростелекоме". Кроме того, новым импульсом для облачного гейминга должно послужить развитие 5G-сетей - этим направлением серьезно занимается "Ростелеком" как один из разработчиков дорожной карты развития сетей пятого поколения в РФ.

"Для компании это логичное развитие уникальной продуктовой линейки для геймеров ... (которая - ИФ) вышла за пределы сети ШПД (широкополосного доступа в интернет - ИФ) и охватывает абонентскую базу Tele2. Дополнительное преимущество GFN.ru - как ОТТ-сервис он позволит привлекать новую платежеспособную абонентскую базу за пределами базовых сетей "Ростелекома" и Tele2", - добавили в пресс-службе "Ростелекома".

GFN Ростелеком

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