Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:21Заразились
на 31.01В России 11 861 077+124 070В мире 374 686 907+2 133 507

Погрузка на внутренних сетях РЖД в январе выросла на 6,5% при снижении экспорта

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - За 30 дней января 2022 года ОАО "РЖД" сообщило, что фиксирует рост погрузки во внутреннем сообщении на 6,5% и снижение погрузки на экспорт на 3,3% в годовом измерении.

"Отставание по экспортным перевозкам удалось сократить до 3,3% к январю прошлого года. Растет погрузка нефтяных грузов, черных и цветных металлов, химикатов, мукомольной и пищевой продукции", - говорится в сообщении.

С начала месяца количество тяжеловесных поездов весом 7,1 тысячи тонн на Восточном полигоне выросло на 68% к январю прошлого года, почти до 1,1 тысячи. За счет этого дополнительно перевезено 4 млн тонн грузов. Выгрузка в портах ДВЖД к уровню предыдущей недели увеличилась на 5,3%, а поступление груженых вагонов на дорогу - на 16,1%.

Компания отмечает улучшение эксплуатационной обстановки. Растут вагонопотоки по всем направлениям: в юго-западном - на 14,2%, в восточном - на 5,9%, в северо-западном - на 5,1%.

РЖД ДВЖД Восточный полигон

Новости по теме

Новости

Аналитики ожидают снижения дивиденда на "преф" "Сургутнефтегаза" до 4,5 руб. Обзор

Аналитики ожидают снижения дивиденда на "преф" "Сургутнефтегаза" до 4,5 руб. Обзор

Бензин Аи-92 на заправках Москвы подешевел впервые с сентября

Сельхозпроизводители РФ с начала года повысили цену на сырое молоко на 2,8%

Минсельхоз допустил возможность роста цен на молочную продукцию

Минсельхоз допустил возможность роста цен на молочную продукцию

МЭА на основе устаревших данных упрекнуло "Газпром" в добыче ниже возможностей

МЭА на основе устаревших данных упрекнуло "Газпром" в добыче ниже возможностей

Запасы газа в ПХГ в Европе упали ниже 40%

Чернышенко утвердил "дорожную карту" по регулированию оборота криптовалют

Банки РФ увеличили чистую прибыль почти на 50% по итогам 2021 года

Банки РФ увеличили чистую прибыль почти на 50% по итогам 2021 года
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });