Погрузка на внутренних сетях РЖД в январе выросла на 6,5% при снижении экспорта

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - За 30 дней января 2022 года ОАО "РЖД" сообщило, что фиксирует рост погрузки во внутреннем сообщении на 6,5% и снижение погрузки на экспорт на 3,3% в годовом измерении.

"Отставание по экспортным перевозкам удалось сократить до 3,3% к январю прошлого года. Растет погрузка нефтяных грузов, черных и цветных металлов, химикатов, мукомольной и пищевой продукции", - говорится в сообщении.

С начала месяца количество тяжеловесных поездов весом 7,1 тысячи тонн на Восточном полигоне выросло на 68% к январю прошлого года, почти до 1,1 тысячи. За счет этого дополнительно перевезено 4 млн тонн грузов. Выгрузка в портах ДВЖД к уровню предыдущей недели увеличилась на 5,3%, а поступление груженых вагонов на дорогу - на 16,1%.

Компания отмечает улучшение эксплуатационной обстановки. Растут вагонопотоки по всем направлениям: в юго-западном - на 14,2%, в восточном - на 5,9%, в северо-западном - на 5,1%.