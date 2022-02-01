Brent подорожала до $89,6 за баррель

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Котировки нефти растут во вторник и находятся вблизи максимумов за семь лет, достигнутых на прошлой неделе.

К 7:54 по московскому времени апрельские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,34 (0,38%), до $89,6 за баррель. В понедельник Brent подорожала на $0,74 (0,8%), до $89,26 за баррель.

Мартовские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,32 (0,36%), до $88,47 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $1,33 (1,5%), до $88,15 за баррель.

По итогам января цены на нефть продемонстрировали самый существенный подъем за год, поддержку котировкам оказали дефицит поставок и геополитическая напряженность в Восточной Европе и на Ближнем Востоке, пишет Trading Economics.

Трейдеры ждут заседания министров стран ОПЕК+. Они ожидают, что на заседании 2 февраля будет принято решение продолжать придерживаться плана по наращиванию нефтедобычи на 400 тысяч б/с.

Министры коалиции встречаются каждый месяц для того, чтобы адаптировать это решение к рыночной ситуации. Однако договоренности еще ни разу не были изменены - несмотря на то, что потребители нефти, в частности Китай, Индия, а также США (являются также и крупнейшим нефтепроизводителем), из-за сильного роста цен просили ОПЕК+ увеличить предложение еще больше.

Более того, ОПЕК+ недопоставляет на рынок нефти больше, чем планировалось, ввиду аварий и ремонтов в ряде стран, а также недостатка инвестиций в прошедшие годы. Так, в августе сделка была исполнена на 119%, в сентябре - на 115%, в октябре - на 116%, в ноябре - на 117%, то есть на рынок в эти месяцы соответственно было поставлено на 1 млн б/с, и трижды - на 700 тысяч б/с - меньше, чем планировалось.