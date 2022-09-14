Минфин разместил весь объем ОФЗ на 10 млрд рублей по ставкам чуть выше "вторички"

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Министерство финансов успешно вернулось на первичный рынок облигаций федерального займа (ОФЗ) после семимесячного перерыва, разместив в ходе аукциона 14 сентября весь запланированный объем бумаг на 10 млрд рублей по ставкам чуть выше вторичного рынка.

Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26239 с погашением 23 июля 2031 года составила 88,7452% от номинала, что соответствует доходности 8,94% годовых, следует из информации на сайте Минфина. Цена отсечения была установлена на уровне 88,55% от номинала, что соответствует доходности 8,98% годовых.

Аналитики "Интерфакс-ЦЭА" отмечают, что доходность данных бумаг на вторичном рынке в период проведения аукциона колебалась в диапазоне 8,92-8,96% годовых (то есть доходность по цене отсечения оказалась на 2-6 базисных пункта выше процентных ставок "вторички").

Всего было продано бумаг на общую сумму 10 млрд рублей по номиналу при спросе 24,846 млрд рублей и объеме предложения 10 млрд рублей. Выручка от аукциона составила 8,956 млрд рублей.

Облигации серии 26239 с погашением 23 июля 2031 года имеют 19 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 231 день, дата выплаты 3-го купонного дохода - 1 февраля 2023 года. Ставка купонного дохода определена в размере 6,9% годовых (1-й купон - 43,67 рубля на облигацию и 2-20-й купоны - 34,41 рубля на облигацию).

В предыдущий раз первичные аукционы по размещению ОФЗ Минфин проводил более 7 месяцев назад - 9 февраля. В ходе аукционов, состоявшихся в тот день, Минфин отклонил большую часть спроса, удовлетворив лишь заявки с премией по доходности к вторичному рынку в пределах 1-3 б.п. Минфин 9 февраля продал ОФЗ-ИН 52004 всего на 4,1 млрд рублей и 14-летние ОФЗ-ПД 26240 на 20,7 млрд рублей при спросе 8,7 млрд рублей и 76,2 млрд рублей соответственно.

В следующие две среды до начала военной операции на Украине Минфин не проводил аукционы по размещению ОФЗ "в целях содействия стабилизации рыночной ситуации", которая уже в тот период была достаточно волатильной. После начала конфликта правительство вообще приняло решение приостановить проведение аукционов по размещению ОФЗ. При этом с 28 февраля были приостановлены и вторичные торги облигациями на Московской бирже, которые с определенными ограничениями, в том числе на проведение операций для нерезидентов, возобновились после трехнедельного перерыва - 21 марта.

В дальнейшем правительство и Банк России постепенно снимали блокировки в отношении торговли рублевыми облигациями, но на данный момент некоторые из них, в частности ограничения на торговлю облигациями для "недружественных" нерезидентов, все еще остаются. Одним из последних действий по либерализации внутреннего долгового рынка стал допуск с 15 августа к торгам облигациями на Московской бирже нерезидентов из "дружественных" стран. Рынок ОФЗ практически никак не отреагировал на снятие данных ограничений на торговлю для части иностранных инвесторов, продемонстрировав устойчивую динамику.

Изначально Минфин заявлял, что вообще не планирует проводить аукционы в 2022 году, но со временем изменил позицию и стал готовить рынок к своему осторожному возвращению осенью. 12 сентября Минфин сообщил, что планирует разместить до конца сентября ОФЗ объемом до 40 млрд рублей по номинальной стоимости в ходе трех аукционных дней (14, 21 и 28 сентября). При этом ведомство планирует предложить бумаги сроком от 5 до 10 лет на сумму 30 млрд рублей, от 10 лет - на 10 млрд рублей.

По мнению аналитиков Промсвязьбанка, объем предложения гособлигаций, запланированный Минфином на сентябрь, не окажет давления на рынок ОФЗ, и размещения будут проходить "в пределах премии по доходности до 5 базисных пунктов".

На прошлой неделе замминистра финансов Тимур Максимов говорил, что Минфин на первых после возвращения на первичный рынок ОФЗ аукционах скорее всего будет размещать бумаги из обращающихся выпусков с доступным остатком, небольшими объемами - порядка 10-20 млрд рублей. "Скорее всего, мы выберем какой-нибудь инструмент из тех, которые уже обращаются, то есть неразмещенный остаток. И, очевидно, мы будем целиться по длине в какую-то точку, которая нам не сильно перегружает график погашений", - сказал он.

Максимов подчеркнул, что Минфин будет предлагать облигации с фиксированной ставкой. "Пока флоатеры мы, наверное, не готовы предлагать. Мы считаем, что их объем и так в портфеле уже достаточно высок", - сказал он.