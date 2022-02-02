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"Роснефть" готова заняться заправкой самолетов в аэропорту "Чингисхан" в Монголии

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - НК "Роснефть" готова принять участие в работе топливозаправочного комплексанового международного аэропорта Монголии "Чингисхан", следует из протокола межправительственной российско-монгольской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, с текстом которого ознакомился "Интерфакс".

Работа предполагается в формате совместного предприятия с предложенной монгольской стороной государственной компанией Erchis Oil (КОО "Эрчис Ойл"), уточняется в документе.

Кроме того, в протоколе отмечается, что Россия предложила Монголии рассмотреть возможность внесения изменений в нормативно-правовую базу для расширения сотрудничества в области поставок нефтепродуктов. При этом монгольская сторона просила обратить особое внимание на обеспечение стабильных поставок нефтепродуктов в согласованных объемах, в частности марки Евро-5, в 2022 году.

Новый международный аэропорт "Чингинсхан" был открыт в 52 км от Улан-Батора в июле 2021 года. Предполагается, что его пропускная способность составит 1,5 млн пассажиров в год с возможностью увеличения до 3 млн. Старый аэропорт Улан-Батора, который переименован с "Чингисхана" в "Буянт-Уха", обслуживал около 0,9 млн пассажиров в год.

Как сообщалось, "Роснефть" в 2010 открыла ТЗК в старом аэропорту Улан-Батора. Непосредственным строителем ТЗК было СП "Мэргэван", созданное монгольским "Сод Монгол Групп" и "дочкой" "Роснефти" ООО "РН-Аэро". Пропускная способность ТЗК - не менее 40 тысяч тонн топлива в год. Поставки реактивного топлива производились с Ангарской нефтехимической компании, принадлежащей "Роснефти".

"Роснефть" поставляет нефтепродукты в Монголию, занимая на местном топливном рынке 80%.

Монголия Роснефть Erchis Oil Чингисхан

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