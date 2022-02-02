Суд ЕС отклонил жалобы Польши на решения ЕК по антимонопольным делам против "Газпрома"

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Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Европейский суд общей юрисдикции (General Court) отклонил жалобы польской PGNiG SA на решения Европейской комиссии по итогам антимонопольных дел в отношении ПАО "Газпром", сообщает агентство Bloomberg.

Как сообщалось, речь идет о жалобах PGNiG от 15 октября 2018 года на решение ЕК в отношении обязательств по защите конкуренции, а также жалобе от июня 2019 года на отклонение Еврокомиссией обвинений в нарушении правил ЕС в отношении "Газпрома". Слушания по обеим жалобам прошли в мае 2021 года.

Пакет соглашений "Газпрома" с ЕС от мая 2018 года в рамках большого антимонопольного расследования включает устранение договорных барьеров для свободного движения газа в восьми странах Центральной и Восточной Европы и между ними (Эстония, Литва, Латвия, Польша, Словакия, Чехия, Венгрия и Болгария); готовность к более частому пересмотру цен и формул цены контрактов, а также гарантии непредъявления претензий болгарским партнерам за срыв проекта "Южный поток".

В отдельной персональной жалобе в Еврокомиссию PGNiG обвиняла "Газпром" в установлении несправедливых цен для Польши, препятствовании свободному потоку газа через страны ЕС; увязывание коммерческих вопросов с инфраструктурными. Эта жалоба была отклонена Еврокомиссией в июне 2019 года.