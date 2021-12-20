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В Госдуме пообещали ускорить работу над законами о кибербезопасности финуслуг

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Госдума затянула принятие законов о кибербезопасности в сфере предоставления финансовых услуг, депутатам следует не нянчиться с компаниями, которые сетуют на возможные издержки, а занять более наступательную позицию, считает председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он сказал это на круглом столе в Думе.

"Хотел бы выделить кибербезопасность. Вопрос защиты прав получателей финансовых услуг с помощью цифровизации несет в себе большие риски, и, на мой взгляд, мы здесь недорабатываем с точки зрения защиты участников, нужно занять более наступательную позицию", - заявил Аксаков.

Он напомнил, что в парламенте обсуждаются законопроекты о блокировке телефонных номеров, с которых звонят якобы от имени банка. Также есть предложения о создании реестров дропперов - лиц, через чьи банковские карты хакеры выводят похищенные деньги.

"Ряд других предложений, которые и на слуху, и уже в разработке находятся, но слишком долго мы, на мой взгляд, нянчимся с некоторыми компаниями, которые говорят о затратах, которые они будут нести, ну, надо, значит, эти затраты либо компенсировать, либо договориться о возможных компенсациях, но то, что надо защищать граждан, и то, что технологические возможность есть для этого, - необходимо действовать", - сказал Аксаков.

Госдума Анатолий Аксаков

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