ЦБ предложил ограничивать доступ к счетам предполагаемых дропперов

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Банк России хочет разрешить банкам ограничивать доступ к счетам предполагаемых дропперов, заявил на "Инфофоруме-2022" директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров.

Дропперы - это посредники, на счета которых мошенники выводят деньги с банковских счетов потерпевших. Затем со счетов дропперов деньги быстро снимаются через банкоматы.

Сейчас у банков нет права остановить вывод денег со счета в другой банк, даже если счет дроппера уже определен и заблокирован. Это допустимо только по решению суда, что крайне затрудняет оперативную "заморозку" похищенных средств и их возврат владельцу. По экспертным оценкам, в России может действовать около 500 тысяч дропперов.

"Предполагается, что если информация о счете есть в нашей базе о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента, то банк сможет ограничивать дистанционный доступ к нему", - сказал Уваров.

Тогда потерпевшему клиенту нужно будет прийти в офис банка с паспортом, чтобы ему восстановили доступ к его деньгам, добавил он.

По его словам, пока подозрительные операции проверяются только со стороны банка-плательщика. ЦБ также предлагает сделать такую проверку обязательной и для банка-получателя.

"Мы считаем, что предложенные нами меры будут результативными для противодействия мошенническим переводам денежных средств. В частности, для противодействия так называемым дропперам, лицам, использующим чужие счета для вывода и снятия похищенных денег", - сказал Уваров.

Проблему дропперов на этом же форуме поднял зампред ВТБ Анатолий Печатников. Он предложил внедрить межбанковскую систему обмена информацией о мошеннических операциях, которая поможет существенно сократить возможность вывода украденных средств клиентов. ВТБ предлагает разработать единый перечень критериев, по которым все банки смогут останавливать подозрительные транзакции и блокировать их на срок до 30 дней.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в конце прошлого года говорил о подготовке предложений по созданию реестров дропперов. "Ряд других предложений, которые и на слуху, и уже в разработке находятся, но слишком долго мы, на мой взгляд, нянчимся с некоторыми компаниями, которые говорят о затратах, которые они будут нести, ну, надо, значит, эти затраты либо компенсировать, либо договориться о возможных компенсациях, но то, что надо защищать граждан, и то, что технологические возможность есть для этого, - необходимо действовать", - говорил Аксаков.