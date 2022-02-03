Рубль назвали самой недооцененной валютой по "индексу бигмака"

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Российский рубль оказался самой недооцененной валютой в списке журнала The Economist, который подсчитал, что его справедливый курс по "индексу бигмака" должен составлять 23,24 рубля за доллар. Таким образом, рубль оказался недооценен на 70%.

Издание отмечает, что в России бургер Биг Мак в McDonald"s стоит 135 рублей ($1,77), тогда как в США его цена составляет $5,81 (около 444 рублей). Таким образом, вытекающий из этого "реальный" курс российской валюты равен 23,24 рубля за доллар. При этом, как пишет The Economist фактический курс составляет 77,42 рубля за доллар.

Самыми переоцененными валютами журнал назвал швейцарский франк, чей курс по отношению к доллару вырос на 20,2%, норвежскую крону (переоценена на 10%) и шведскую крону.

В число самых недооцененных валют помимо рубля входят турецкая лира (недооценена на 67,9%) и индонезийская рупия (на 59,3%).

The Economist рассчитывает "индекс бигмака" с 1986 года, он помогает оценивать покупательную способность разных валют. В исследовании стоимость Биг Мака в разных странах сравнивается с курсом национальных валют и на основании этого делается вывод, какие их валют переоценены или недооценены. Биг Мак используется в качестве универсального продукта, который можно купить в большинстве государств.