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Европа прошла пик импорта СПГ и потребляет больше, чем подвозят газовозы

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Европа прошла пик импорта сжиженного природного газа по мере того как цены на газовом рынке понемногу снижаются. Текущие поставки с терминалов СПГ упали на 20% к историческому максимуму середины января. Еще быстрее - уже на треть к пиковому уровню - тают запасы СПГ в резервуарах терминалов.

В январе терминалы Европы отправили в газотранспортную систему рекордный объем газа - 10,395 млрд куб. м.

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25 января в ГТС был направлен максимальный объем регазифицированного природного газа – 404 млн куб. м. Суммарная пропускная мощность терминалов была задействована на 75%. При этом основные терминалы по приему СПГ работают уже на пределе своих возможностей. Франция – крупнейший покупатель СПГ в Европе – 28 января зафиксировала 99-процентный уровень использования своих терминалов, Нидерланды достигли 91% загрузки регазификационных мощностей, Бельгия достигла 85%, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe.

Работа в предельном режиме в январе показала, что СПГ (при существующих портовых мощностях) не сможет дальше увеличивать вклад в газовый баланс Европы, а значит и обеспечить значимую альтернативу поставкам газа из России.

В первые два дня текущей рабочей недели (31 января и 1 февраля) терминалы отдают в ГТС только в среднем 330 млн куб. м газа в сутки.

Январский рекорд не прошел бесследно – терминалы по приему СПГ существенно растратили свои запасы. Если 16 января был зафиксирован максимальный уровень запасов в танках терминалов Европы – 5,147 млн куб. м СПГ – и они были заполнены на 69%, то теперь (по итогам газовых суток 1 февраля) уровень упал уже на 32% – до 3,509 млн куб. м (47%).

Это означает, что СПГ потребляется в Европе намного быстрее, чем газовозы успевают его подвозить.

ЕС СПГ

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