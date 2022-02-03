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Совет директоров НЛМК дал рекомендации по дивидендам за IV квартал

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Совет директоров "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) рекомендовал выплатить дивиденды за IV квартал 2021 года в размере 12,18 рубля на акцию (113% свободного денежного потока), говорится в сообщении компании.

Как сообщалось, дивиденды за III квартал составили 13,33 рубля на акцию.

Общий размер рекомендованных дивидендов за октябрь-декабрь составляет $0,9 млрд.

Согласно дивидендной политике НЛМК, компания планирует выплачивать акционерам 100% свободного денежного потока (FCF) при соотношении чистый долг/EBITDA меньше или на уровне 1х. При леверидже больше 1х на выплаты акционерам будет направляться 50% FCF. Для расчета свободного денежного потока в целях выплаты дивидендов группа будет использует нормализированный показатель инвестиций в сумме $700 млн в год, даже если фактические инвестиции будут выше этого уровня.

Акции НЛМК отреагировали почти 2%-м ростом (до 221,92 рубля за штуку) на новости о дивидендах и после публикации квартального финотчета компании.

Группа сократила в IV квартале 2021 года EBITDA на 23% по сравнению с III кварталом, до $1,758 млрд, сообщила компания. Прирост показателя по сравнению с аналогичным периодом 2020 года составил 98%. Выручка компании составила $4,63 млрд (повышение на 2% в квартальном выражении и на 94% - в годовом). Чистая прибыль НЛМК, приходящаяся на акционеров, упала на 21% к III кварталу, до $1,28 млрд (+2,3х - год к году).

НЛМК

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