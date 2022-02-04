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Рекордные 2,8 млн частных инвесторов совершили сделки на МосБирже в январе

Рекордные 2,8 млн частных инвесторов совершили сделки на МосБирже в январе
Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Сделки на Московской бирже в январе 2022 года совершили 2,8 млн человек - это максимальная активность частных инвесторов за всю историю российского рынка, говорится в сообщении биржи.

В январе частные инвесторы вложили в акции на Московской бирже 101,7 млрд рублей, в биржевые фонды - 2,1 млрд рублей, в облигации - 26,3 млрд рублей. Наибольшая доля вложений в долговые бумаги - 67% - приходилась на государственные облигации, 17,3% - на корпоративные облигации, 15,7% - на еврооблигации.

Количество физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, на конец января 2022 года превысило 17,4 млн против около 17 млн на конец декабря 2021 года. Сейчас розничные инвесторы имеют 28,8 млн брокерских счетов (один человек может открывать одновременно несколько счетов).

Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями составила 41,2%, в объеме торгов облигациями - 17,8%, на спот-рынке валюты - 12%, на срочном рынке - 42,9%.

По итогам января 2022 года количество открытых индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) составило около 5 млн против 4,9 млн на конец 2021 года. Оборот по счетам ИИС за январь 2022 года - 262,3 млрд рублей, в структуре оборота 85,5% составили сделки с акциями, около 5% - с облигациями, 9,5% - с биржевыми фондами.

МосБиржа

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