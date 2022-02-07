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Украина с начала февраля снизила отбор газа из ПХГ на треть

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Украина с начавшегося 2 октября 2021 года отопительного сезона по 6 февраля 2022 года сократила запасы природного газа в своих подземных хранилищах (ПХГ) на 42,1% – до 10 млрд 833,4 млн куб. м. Об этом свидетельствуют данные оператора хранилищ АО "Укртрансгаз".

По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", запасы газа в октябре 2021 года в ПХГ снизились на 687,2 млн куб. м (среднесуточный отбор - 22,2 млн куб. м), в ноябре - на 1 млрд 984,1 млн куб. м (66,1 млн куб. м), в декабре - на 2 млрд 511,3 млн куб. м (81 млн куб. м), в январе 2022 года - на 2 млрд 378,3 млн куб. м (76,7 млн куб. м), 1-6 февраля - 305,7 млн куб. м (50,9 млн куб. м).

Таким образом, среднесуточный отбор в начале февраля на треть ниже, чем в январе. Это связано с более теплой погодой и возобновлением импорта газа "Нафтогазом Украины". По данным "Оператора ГТС Украины", 5 февраля на Украину из Словакии поступило 4,9 млн куб. м газа, из Венгрии - 4,8 млн куб. м.

Отбор газа 1-6 февраля на 45,9% ниже, чем за аналогичный период 2021 года (564,7 млн куб. м). Максимальный суточный отбор с начала февраля текущего года составил 64,2 млн куб. м (1 февраля), минимальный - 45,4 млн куб. м (3 февраля).

Как сообщалось, Украина в минувший отопительный сезон использовала свои "подземки" в режиме отбора более полугода - с 20 октября 2020 года по 29 апреля 2021 года, снизив запасы в них с 28 млрд 442,7 млн куб. м до 15 млрд 290,7 млн куб. м.

В 2021 году закачка газа в ПХГ Украины составила 3,589 млрд куб. м (в 2020 году - 13,621 млрд куб. м), отбор - 13,621 млрд куб. м (в 2020 году - 7,945 млрд куб. м).

В систему 12 подземных хранилищ "Укртрансгаза", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", общей проектной емкостью 31 млрд куб. м, входят Бильче-Волицко-Угерское ПХГ (17,05 млрд куб. м), Угерское (1,9 млрд куб. м), Дашавское (2,15 млрд куб. м), Опарское (1,92 млрд куб. м), Богородчанское (2,3 млрд куб. м), Краснопартизанское (1,5 млрд куб. м), Солоховское (1,3 млрд куб. м), Олишевское (0,31 млрд куб. м), Пролетарское (1 млрд куб. м), Кегичевское (0,7 млрд куб. м), Краснопоповское (0,42 млрд куб. м) и Вергунское (0,4 млрд куб. м).

Украина

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