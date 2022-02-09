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Борис Добродеев возглавил USM Telecom

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Борис Добродеев, в декабре покинувший пост главы интернет-холдинга VK (ранее Mail.ru Group), назначен гендиректором ООО "ЮЭсЭм Телеком" (структура холдинга USM Алишера Усманова), свидетельствуют данные информационной системы "СПАРК-Интерфакс".

Ранее USM Telecom возглавлял Иван Стрешинский. Смена гендиректора USM Telecom произошла с 8 февраля.

Добродеев был гендиректором VK с октября 2016 года и, покидая должность, сказал, что вернется в USM для работы с цифровыми активами. В VK его сменил Владимир Кириенко, ранее работавший первым вице-президентом "Ростелекома".

Смена руководства интернет-холдинга произошла после изменения акционерной структуры "МФ Технологии" (МФТ), контролирующей 57,3% голосов VK. В конце прошлого года из состава акционеров МФТ вышли USM и Сбербанк, новыми совладельцами компании стали "СОГАЗ" и "Газпром-медиа холдинг".

"СОГАЗ" приобрел 45% МФТ у ПАО "Мегафон", входящего в портфель активов USM. Газпромбанк приобрел 36% МФТ у Сбербанка и 9% у USM напрямую. Весь приобретенный пакет ГПБ внес в качестве вклада в имущество АО "Газпром-медиа холдинг". Владельцем еще 10% МФТ является госкорпорация "Ростех".

Помимо МФТ, акционерами VK также являются структура Naspers - Prosus, Alibaba Group, Tencent.

Добродеев до назначения на пост гендиректора VK с 2014 года работал директором по стратегии и развитию компании, а также гендиректором соцсети "ВКонтакте". В 2013-2014 годах он был заместителем гендиректора "ВКонтакте". До прихода в интернет-компанию он с 2012 года возглавлял департамент управления интернет-активами USM Advisors.

USM Telecom Борис Добродеев Владимир Стрешинский VK USM Алишер Усманов

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