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ВТБ зафиксировал снижение уровня просрочки на ипотечном рынке

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Снижение уровня просрочки по ипотеке наблюдалось на рынке ипотечного кредитования в РФ в 2021 году, сообщил "Интерфаксу" вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.

"Мы фиксируем, что с каждым годом улучшается качество обслуживания ипотечных кредитов. Это очень важный макроэкономический показатель, который характеризует здоровье рынка ипотеки. По итогам прошлого года уровень просрочки по рынку снизился с 0,8 до 0,6%. То есть ипотека для абсолютного большинства заемщиков - это выверенный шаг, нарушение обязательств по которому допускается только в форс-мажорных обстоятельствах", - отметил эксперт.

"Сейчас предпосылок к ухудшению ситуации с просрочкой мы не видим. В первую очередь, нужно обращать внимание на качество выданных ссуд или на сформированный кредитный портфель. В России не было порочной практики массовой выдачи кредитов с нулевым первоначальным взносом, а качество портфеля поддерживается на высоком уровне", - заверил Дячкин.

Он сказал, что за прошлый год на фоне заметного подорожания новостроек размер кредитов вырос на 30%.

Ранее стало известно, что несмотря на рост цен на недвижимость, около 1,9 млн российских семей в 2021 году улучшили жилищные условия. В целом сегодня около 6,5 млн российских семей выплачивают ипотечные кредиты.

ВТБ Евгений Дячкин

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