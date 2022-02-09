ЕАО попросила построить 700 км газопровода, но не нашла 9 млн руб. на анализ рынка

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Еврейская автономная область просит правительство РФ решить вопрос газификации региона, однако не может выделить из бюджета 9,5 млн рублей на подготовку топливно-энергетического баланса (ТЭБ), который является обязательным условием оценки перспектив развития ТЭК региона.

Малая сумма

Заместитель председателя правительства Еврейской автономной области Валерий Самков сообщил в ходе заседания Совета по вопросам газификации субъектов РФ при Совете Федерации, что вопрос газификации региона не может получить дальнейший ход из-за отсутствия документа, на который нет средств.

"Газпром" нам ответил письмом в апреле 2021 года, где готов рассмотреть перспективы газоснабжения и газификации Еврейской АО и считает это целесообразным после разработки правительством области и утверждением Минэнерго топливно-энергетического баланса. Мы сформировали начальную (максимальную) цену контракта, стоимость составляет 9,5 млн рублей, средства изыскиваются. Цена обоснована. Денег в бюджете региона, к сожалению, пока нет", - сказал Самков.

Заместитель министра энергетики Павел Сорокин в ответ на это отметил, что регион должен был получить доступ к калькулятору межтопливной конкуренции, чтобы подготовить ТЭБ.

"Если регион не может найти 9 млн на бюджет, значит региону это не нужно. Если какой-то регион сейчас говорит о том, что нет 9 млн рублей на то, чтобы сделать ТЭБ, это странно, когда мы провели уже 4-5 семинаров. Если у ЕАО нет денег и только сейчас они до нас это доводят, мы готовы сесть и сами с коллегами, в том числе я лично, это отработать", - резюмировал замминистра.

Большой проект

Газификация Еврейской АО возможна при строительстве перемычки между газопроводами "Сила Сибири" и "Сахалин-Хабаровск-Владивосток". Сообщалось, что президент Владимир Путин поручил правительству вместе с "Газпромом" проработать вопрос целесообразности реализации проекта строительства этой перемычки.

В свою очередь первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отметил в ходе заседания, что вопрос газификации Еврейской АО не только экономический, но и политический.

"От того, где будет перемычка, зависит, будет магистральный газ в ЕАО или нет. Возможно, это нерентабельно, я не экономист. Есть еще одна вещь, она политическая. По размеру Еврейская автономная область – средний российский регион из европейской части. Там мало населения – 160-170 тыс. человек. Но там 700 км государственной границы РФ. Инвесторы и из-за границы, и наши стоят и ждут, пройдет ли газ по территории. Пройдет – придут инвесторы, будут создаваться новые производства", - сказал он.

Джабаров также отметил, что регион "не может остаться безлюдным, потому что если туда не пойдет газ, то люди будут собирать вещи и уезжать – мы получим огромную обезлюдевшую территорию".

Как сообщалось, в разработанной "Газпромом" Восточной газовой программе газопровод из Якутии действительно должен был дойти через Еврейскую АО до Хабаровска, а затем до Владивостока (однако в тех же планах во Владивостоке предусматривалось строительство крупнотоннажного завода СПГ на 10-15 млн тонн). "Газпром" включал информацию о возможности строительства этого участка (его протяженность составляет около 700 км) в свои презентации, посвященные Восточной газовой программе, до 2014 года. Позднее в них отдельно указывалась "Сила Сибири" и "Сахалин-Хабаровск-Владивосток".