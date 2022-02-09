Maersk завершила IV кв. с рекордными результатами

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Датская транспортно-логистическая компания A.P. Moeller-Maersk AS завершила четвертый квартал 2021 года с рекордными показателями выручки, EBIT и чистой прибыли на фоне скачка стоимости фрахта в условиях растущего потребительского спроса при сохраняющихся проблемах в цепочках поставок.

Maersk повысила годовые дивиденды, а также улучшила прогнозы на 2022 год.

Как говорится в пресс-релизе компании, ее выручка в минувшем квартале выросла на 64% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, до $18,5 млрд. Чистая прибыль увеличилась почти в пять раз - до $6,09 млрд с $1,3 млрд, EBIT - в 4 раза, до $6,63 млрд.

Объем перевозок в октябре-декабре сократился на 4%, в то время как стоимость фрахта взлетела на 80%.

"Исключительные рыночные условия привели к рекордным темпам роста бизнеса компании и ее прибыльности, однако также создали огромные проблемы для наших клиентов", - заявил главный исполнительный директор компании Сорен Скоу.

По его словам, Maersk приняла меры для решения проблемы чрезмерной загруженности портов за счет увеличения мощностей, производительности терминалов и наращивания присутствия в логистической сфере.

В среду она объявила, что планирует приобрести американскую логистическую компанию Pilot Freight Services за $1,68 млрд. Pilot Freight, специализирующаяся на доставке крупных грузов от компаний к покупателям, представлена в Северной Америке, Испании и Нидерландах, располагает штатом свыше 2,6 тыс. сотрудников.

В четвертом квартале Maersk выкупила собственные акции на сумму 1,9 млрд датских крон ($286 млн). По итогам 2021 года она выплатит дивиденды в размере 2,5 тыс. датских крон на акцию по сравнению с 330 кронами годом ранее.

Компания повысила прогноз EBITDA на текущий год до $24 млрд с ожидавшихся в ноябре $22-23 млрд, прогноз EBIT - до $19,8 млрд с $19 млрд. Свободный денежный поток, согласно ее прогнозу, составит более $15 млрд в этом году.